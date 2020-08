El Govern cita la Lliga i la Federació a posar-se d'acord demà pel calendari

La presidenta del Consell Superior d'Esports (CSD), Irene Lozano, ha convocat per carta els presidents de la Federació i la Lliga de futbol perquè acudeixin demà a una reunió conduïda pel director general d'Esports, Joaquín d'Aristegui, en la qual hauran d'arribar a un acord sobre el calendari de la propera temporada de Primera i Segona Divisió.

«Confio que durant aquesta reunió s'arribi a un acord entre les dues parts. No obstant això, el CSD garantirà que a la fi d'aquesta reunió es disposi d'aquest calendari», afirma Lozano a la carta dirigida als respectius presidents, Luis Rubiales i Javier Tebas. «Havent constatat fefaentment que no hi ha acord ni per organitzar la reunió ni sobre el text de proposta de calendari i realització del sorteig, he donat instruccions al director general d'Esports perquè us convoqui i presideixi una reunió urgent, demà a les 17.00, a la seu de CSD, per completar el procés», assenyala Lozano en la missiva. «Resulta absolutament imprescindible no postergar més l'aprovació del calendari», afegeix la presidenta del CSD, que amb aquesta iniciativa activa la prerrogativa que el Conveni de Coordinació RFEF-Lliga atribueix a Consell i s'acull al que estableix l'article 8 s) de la Llei 10/1990 de l'Esport en solució de controvèrsies.

Lozano demana als presidents que comuniquin a l'CSD