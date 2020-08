L'Elx prescindeix de Pacheta malgrat haver tornat l'equip a Primera

Ahir al migdia va esclatar una sorpresa de les grosses a Elx quan el club va anunciar que José Rojo, Pacheta, no continuarà al capdavant de la banqueta de l'equip el curs que ve a Primera Divisió. D'aquesta manera i tot i aconseguir l'ascens contra el Girona sent el cinquè límit salarial més baix de la categoria, el club il·licità decideix no renovar el contracte del tècnic burgalès. Pacheta tanca d'aquesta manera un cicle triomfal a l'Elx, on va arribar el febrer de 2018 a Segona B i que acaba amb l'equip a la màxima categoria. Diverses informacions situaven l'argentí Jorge Almirón com a possible relleu de Pacheta a la banqueta.

La no continuïtat de l'entrenador castellà és la primera gran decisió del nou propietari del club, l'agent futbolístic argentí Christian Bragarnik, des que va prendre el control accionarial i que compta amb l'assessorament de Ricardo Pini, que va intentar comprar el Girona el 2014. Tampoc continuarà a Primera Iván Sánchez, que acaba con