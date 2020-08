Maffeo podria haver costat set milions si s'hagués assolit l'ascens

El Girona s'hauria vist obligat a invertir fins a set milions d'euros (cinc obligats més dos en variables) per adquirir en propietat Pablo Maffeo en cas que diumenge hagués pujat a Primera. L'Stuttgart alemany, que va cedir el lateral a Montilivi la temporada passada, admet que no hauria fet fàstics a l'operació, tenint en compte que Maffeo mai es va adaptar allà després que en paguessin 10 milions al City per endur-se'l.

El cost de l'operació el detallava el diari Kicker, on un dels responsables de l'Stuttgart, el director esportiu Sven Mislintat explicava que «l'important del traspàs no ens hauria anat malament, sobretot perquè sabem que en Pablo no estava completament compromès amb el club». Maffeo va ser el fitxatge més car fet mai per l'Stuttgart, amb prou feines va jugar perquè l'entrenador no hi comptava, i a més l'equip va acabar descendint (ara ha tornat a la Bundeslliga). «Ara és el nostre jugador», afegia Mislintat, que no obstant això, revelava que dos clubs de Primera espanyols podrien estar interessats en ell. Sense «pressió financera» per haver de prendre cap decisió ràpida, l'Stuttgart estudiarà tots els escenaris possibles per Maffeo, amb la idea de poder-lo traspassar definitivament abans del 5 d'octubre, en aquesta finestra de mercat.

Maffeo no era l'únic jugador que tenia clàusula de compra obligatòria. També el Girona s'hauria vist obligat a adquirir en propietat d'altres futbolistes que tenia cedits com Brian Oliván (Cadis), Ignasi Miquel (Getafe) o Brandon Thomas (Osasuna), entre d'altres.