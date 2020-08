"El més probable és que Stuani surti del club"

EL màxim responsable esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha passat revista aquest migdia a la temporada 2019-20. El barceloní ha reconegut que l'equip va deixa escapar "una grandíssima oportunitat" de ser a Primera contra l'Elx i que ara, a Segona A, la realitat serà ben diferent. En aquest sentit, Cárcel ha parlat que caldrà anivellar el límit salarial perquè sense l'ajuda pel descens ni grans traspassos que hi va haver l'any passat, és inassumible. En aquest sentit, el director esportiu reconeix que Stuani molt probablement sortirà i que rere seu ho faran d'altres jugadors importants. Això sí, es mantindrà una part de la plantilla i no es desmantellarà completament el bloc.

STUANI

Té dos anys de contracte. És difícil que es pugui mantenir jugador dels seus números. Ha demostrat que té molt de gol i això és el que es cerca en futbol. Serà un jugador molt abellible per a molts clubs. L'any passat tant ell com nosaltres vam apostar molt fort i com que no s'ha aconseguit l'objectiu ara està força difícil. No el descarto al 100% perquè té contracte i sent els colors, però si som realistes, sabem que la situació és complicada i el més probable és que Stuani surti aquest any del club".

CANVI DE CICLE

L'any passat vaig ser contundent dient que l'objectiu era clar i que era pujar pel pressupost i les vendes que faríem. Ara només penso a fer el millor equip possible. Que ningú tingui expectatives de fer coses molt grans sinó només de fer els 50 punts primer. Molts equips han baixat després de quedar-se a les portes de pujar. Vull posar-me objectius reals i l'únic que hem de pensar és fer els 50 punts. Després, els objectius vindran sols. Aquest és el missatge que vull enviar. Passarem a tenir un pressupost normal de Segona".

PLANTILLA

Ningú m'ha dit que vulgui marxar, però si hi ha ofertes superiors les hauran d'agafar. Els jugadors que tenen contractes alts previsiblement se n'aniran perquè no els podrem assumir. Tenen cartell i mercat. No se n'aniran tots, ni de bon tros. Ni posarem les coses fàcils a ningú. La idea és mantenir un bloc perquè volem lluitar per l'objectiu i per més. Hi haurà canvis però no desmantellarem el bloc sencer.

EL FUTUR

Fa temps que treballem en coses però moltes han caigut no pujant. Ara som a Segona i sabem que tenim sobre límit salarial el dia d'avui. Tenim coses avançades sí, és veritat, però se n'han escapat més.

DECEPCIÓ

Els jugadors són els primers que estan dolguts pel rendiment. La paraula "decebre" ve a dir que no s'ha fet tot el que es podia fer. Jo consdiero que sí. Ara bé, hi ha hagut jugadors dels quals esperava un rendiment més alt. Ells saben que no han tingut un any afortunat i no han fet un pas endavant.