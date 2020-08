Cárcel «Tindrem un pressupost normal de Segona i l'objectiu serà fer els 50 punts»

Com cada final de curs, arriba el moment de donar explicacions, respostes i posar nota a la temporada. Empresarialment no s'ha aconseguit l'objectiu marcat, que era pujar a Primera, i per tant el curs ha estat fallit. Un any més, l'encarregat de passar revista a tot plegat va ser el màxim responsable esportiu, Quique Cárcel, que va banyar afició i entorn de realitat amb un discurs molt més modest del d'ara fa un any. Per començar l'objectiu serà «arribar als 50 punts i llavors ja es veurà». Una cura d'humilitat provocada, bàsicament, per la dràstica reducció del límit salarial que patirà el club, que veurà reduïts substancialment els 28 milions d'aquest curs. No hi haurà ajuda pels descensos i els traspassos, que n'hi haurà, no arribaran ni de bon tros als 16 milions del curs passat. Amb un pressupost tan escapçat respecte a l'anterior serà impossible mantenir jugadors importants amb sous elevats que hauran de sortir de Montilivi ja sigui traspassats o de mutu acord. Un dels que té tots els números de fer-ho és el pal de paller de l'equip, un Cristhian Stuani de qui Cárcel considera que «molt probablement sortirà del Girona». L'inici dels entrenaments és d'aquí a quatre dies, el dia 7 de setembre, i la competició, per als de Francisco Rodríguez, començarà el 24. Tot plegat fa que el Girona arribi tard i amb presses per alliberar càrrega salarial al mercat. «Hi haurà canvis, sí, però no es desmantellarà el bloc», deia un Cárcel que reconeixia que ja hi ha operacions avançades per incorporar els primers fitxatges.



nota de la temporada



«No podem posar una nota alta perquè no s'ha assolit l'objectiu»

Cárcel no va avaluar la temporada del Girona amb cap nota. «Lamentablement no podem posar nota alta perquè no s'ha assolit l'objectiu. Hem lluitat fins a l'últim segon. El partit contra l'Elx baixa una mica la nota i no haver-ho aconseguit fa que no estiguem contents. El món del futbol és molt complicat i viure aquests moments és per donar-hi valor però també cal ser conscient que va ser un cop dur i que no s'ha aconseguit l'objectiu. Tocarà continuar lluitant. Hem de seguir creient i pensar que el millor ha d'arribar. Aquesta és la meva filosofia de vida», deia.

per què no s'ha pujat?



«Es va escapar una grandíssima oportunitat de ser a l'elit»

El barceloní va admetre que diumenge a la nit li va quedar una sensació semblant a la de la temporada passada quan l'equip va caure a Segona A. «Es va escapar una grandíssima oportunitat. El futbol és de guanyadors i no de perdedors. Hem deixat escapar l'oportunitat de ser a l'elit. Va ser un cop dur, com molts que hem rebut aquí. Sí que té molt de valor ser-hi i lluitar fins al final, però això és de guanyadors i nosaltres no ho vam fer».



stuani



«Si som realistes, la situació és complicada i el més probable és que surti aquest any del club»

El màxim responsable esportiu del club no va voler donar falses esperances a l'afició pel que fa al futur de Cristhian Stuani. L'uruguaià farà les maletes els pròxims dies després de tres anys de traca a Montilivi. «Té dos anys de contracte. És difícil que es pugui mantenir un jugador del seus números perquè té gol i és un home abellidor per molts clubs. Tant ell com nosaltres vam apostar molt fort per l'ascens. No hem aconseguit l'objectiu i ara està força difícil. No el descarto al 100% perquè té contracte i sent aquests colors. Ara bé, si som realistes, la situació és complicada i el més probable és que Stuani surti aquest any del club. Ens quedarà haver-lo gaudit i agrair-li tot el que ha fet aquí».



suport del club



«Ho tornarem a intentar; la propietat té confiança en mi»

Cárcel ja fa dies que treballa en la configuració del Girona 2020-21. De fet, dilluns mateix va posar -hi fil a l'agulla amb una reunió amb els propietaris. «Estic trist, com tots els que sentim els colors. Hi havia molta gent il·lusionada. Tot i això, estic com sempre, perquè sento reconeixement. L'endemà del partit de l'Elx ja vaig haver de pensar en el nou repte. La propietat torna a tenir confiança en mi i jo només puc agrair-ho. Ho tornarem a intentar. Començar altre cop sembla una muntanya però el gran avantatge és que ja ho he viscut i soc mesell. Ho puc fer. Torno a creure que hi ha nous reptes. Amb sentit comú i professionalitat mirarem de crear noves expectatives».



nous objectius



«L'únic en què hem de pensar

és en fer 50 punts i després els objectius ja vindran sols»

El discurs de Cárcel d'ahir va quedar-se a anys lluny del missatge ambiciós i engrescador que es va transmetre l'estiu passat des de tots els altaveus del club i que va escenificar Juan Carlos Unzué durant la seva presentació amb un «accepto el repte de tornar el Girona a Primera». El director esportiu té clar que al Girona autopenjar-se l'etiqueta de favorit li ha sortit canari i no vol repetir errors. És per això que vol tocar de peus a terra. «Soc realista i conscient. Venim d'un cop psicològic dramàtic, com el de l'any passat, però pitjor econòmicament. Només penso a fer el millor equip possible. Que ningú tingui expectatives de fer grans coses, sinó només de fer primer els 50 punts. Aquesta és la clau. No dic pas de no pensar a lluitar per ser a dalt. Ser favorits ens va perjudicar el curs passat. Vull recordar que molts equips després de quedar-se a les portes de l'ascens han baixat. Això és ser realista. He de ficar-me objectius reals. L'únic en què hem de pensar és a fer 50 punts. Treballar cada partit per guanyar-lo i després els objectius vindran sols. Aquest és el missatge més clar que vull enviar».



el pressupost



«Tindrem un pressupost normal de Segona Divisió»

En la línia d'humilitat i de rebaixar l'índex d'eufòria, Cárcel va parlar de números. No amb pèls i senyals, però n'hi va haver prou per entendre com seran les pròximes setmanes. Les vendes seran obligades així com les sortides d'alguns jugadors referents els últims anys, els sous dels quals seran inassumibles pel Girona amb el nou límit salarial. I és que la previsió és que els 28 milions del curs passat es redueixin dràsticament. «El nou límit dependrà de les vendes i sortides. No tindrem l'ajuda del descens i les vendes no seran com les de l'any passat. El pressupost serà molt més humil. És previsible que no puguem fer front als jugadors que tenen fitxes altes. Tenen cartell i mercat i això farà que no puguin continuar. Passarem a tenir un pressupost de Segona A».

sortides



«Hi haurà canvis però no desmantellarem el bloc sencer»

«És complicat de pensar. Vull crear il·lusió i passió. La nostra manera de treballar és cercar jugadors amb aire nou, fam i un conductor que serà Francisco. Bounou ha fet una gran Europa League i sabem de l'interès d'equips. Serà una venda però encara no sabem les quantitats. Amb Bernardo Espinosa no tindríem cap dubte esportivament parlant, però sabem que el mercat farà que no puguem mantenir-lo. Pel que fa a la resta, marquen els contractes. Ningú ha dit que vulgui marxar, però si hi ha ofertes millors, les hauran d'agafar. No se n'aniran tots, ni de bon tros. No posarem les coses fàcils a ningú. La idea és mantenir un bloc perquè volem lluitar per l'objectiu i per més. Hi haurà canvis però no desmantellarem el bloc sencer del grup».



els cedits



«Alguns potser ens interessen però no hi arribarem perquè tenen contractes alts i, en canvi, amb altres potser sí»

Cárcel no va tancar la porta a continuar comptant amb alguns dels jugadors que han estat cedits aquesta temporada a Montilivi (Miquel, Calavera, Maffeo, Oliván, Rivera i Brandon Thomas). «Ja hi estem parlant. Alguns potser ens interessen però no hi arribarem perquè tenen contractes alts i amb d'altres potser sí que hi arribarem. Amb els que acaben contracte (Jonatan Soriano i Asier Riesgo) hi parlarem.