«Francisco pot conduir un projecte de 3 o 4 anys aquí»

Si no hi ha canvi de plans, el Girona 2020-21 començarà a treballar el pròxim dilluns dia 7 de setembre i debutarà a la Lliga Smartbank el cap de setmana del 26. Ho farà a les ordres de Francisco Rodríguez, que quan va arribar al juliol ho va fer amb un contracte fins al 2021. Tenir el tècnic andalús és per a Cárcel «una garantia». A més a més, el director esportiu ja treballa per incorporar noves peces al Girona 2020-21 i assegurava que, malgrat que moltes operacions se n'han anat en orris amb el no ascens, n'hi ha d'altres d'avançades que es poden concretar aviat».

Cárcel va refusar parlar de decepció a l'hora de valorar el rendiment d'alguns jugadors aquest curs. «Són els primers que poden estar dolguts pel baix rendiment. Decebre ve a dir que no han fet tot el que es podia. Tothom ha volgut fer el màxim. Hi ha jugadors de qui s'esperava un rendiment més alt però ells són els primers que saben que no han tingut un any afortunat i no han fet un pas endavant. No estic decebut, al contrari. L'equip ha acabat d'una manera que considero que si s'hagués fet tot l'any s'hauria assolit l'objectiu seguríssim. Al principi el tema mental va influir molt. Els primers tres trimestres no vam estar com esperàvem, però en aquest darrer tram, sí», va voler destacar el director esportiu.