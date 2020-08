Franquesa és el primer fitxatge del nou Girona

Ben poc ha trigat a començar el ball de fitxatges a Montilivi. Tan poc que ahir mateix el club va anunciar la primera incorporació per a la temporada 2020-21. Es tracta del lateral esquerre vallesà Enric Franquesa, que el curs passat va jugar al Mirandés i que arriba en qualitat de cedit pel Vila-real. Franquesa, de 23 anys, es converteix doncs en la primera pedra del nou Girona. Un Girona més auster, menys ambiciós -almenys de micro enfora- i que intentarà arribar a Primera amb menys noms que el curs que tot just ha acabat.

El retorn de Brian Oliván al Cadis després de la cessió i la complicada situació de Johan Mojica, amb un dels sous més alts de la plantilla segurament inassumible aquest curs, ha fet que el Girona s'hagi mogut de pressa per reforçar el lateral esquerre. L'escollit ha estat el jove Franquesa, que el curs passat va debutar a Segona A a un notable nivell amb el Mirandés. No va ser indiscutible a Anduva, on els galons del veterà Gorka Kijera van fer que només jugués 23 partits de Lliga. Això sí, a un bon nivell. En aquest sentit, Franquesa va ser titular en el 0-3 a Montilivi del mes de desembre passat i també va jugar en l'empat (1-1) a Anduva de la segona volta.

Nascut a Sant Cugat i format al planter del Barça, on va jugar fins al 2016, Franquesa ha hagut de pencar per arribar al futbol professional. Dues cessions consecutives a Segona B al Gavà i al Sabadell li van valer el fitxatge pel Vila-real. Amb el filial groguet va continuar la seva progressió fins que l'estiu passat va fer el salt a Segona A al Mirandés. Amb bona centrada i arribada a l'àrea, el defensa vallesà confia continuar creixent a Montilivi aquesta temporada.