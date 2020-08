Marcelo Claure entra com a nou soci accionista del Girona FC

El Girona FC dona un altre gran pas per enfortir el seu futur amb l'entrada de Marcelo Claure. L'empresari nord-americà-bolivià ajudarà a consolidar el projecte al costat de City Football Group i Girona Football Group. L'operació, que s'ha gestat durant mesos i ja compta amb l'aprovació del Consell Superior d'Esports, reforçarà encara més l'estructura del Club a tots els nivells.

Claure, amb una llarga i prestigiosa trajectòria empresarial, té una gran passió i vinculació amb el món del futbol. El Girona FC es convertirà en el seu tercer equip i aportarà la seva experiència gestionant el Club Bolívar, l'equip amb més èxit del seu país, i l'Inter Miami CF, equip de la MLS del que és propietari al costat de David Beckham i els germans Mas.

La seva entrada al Girona FC es concreta amb la compra d'un paquet accionarial del Girona Football Group de Pere Guardiola. Amb aquesta transacció, el City Football Group es converteix en l'accionista principal amb el 47% de les accions, Claure amb el 35% i Girona Football Group amb el 16%.

Aquesta operació suposarà una reestructuració del Consell d'Administració, que passarà a ser presidit per Pere Guardiola. Ignasi Mas-Bagà, president del Consell des de 2015, seguirà com a director general del club i Delfí Geli com a president institucional. Els canvis en el Consell hauran de ser ratificats en la pròxima Junta d'Accionistes.

Pere Guardiola expressava la seva satisfacció per un acord que permetrà al Girona FC fer un salt a tots els nivells: "Estic molt orgullós d'haver pogut convèncer Marcelo perquè s'uneixi al projecte del Girona FC. És un privilegi tenir-lo amb nosaltres. Acabem de patir un cop molt dur, però hem de seguir treballant amb la mateixa il·lusió i el mateix compromís perquè aquest club sigui cada dia millor. Estic convençut que Marcelo ens ajudarà molt a fer aquest pas per ser el que volem: un Club de què tots ens sentim orgullosos".

En la mateixa línia, Ferran Soriano destacava el valor que suposa incorporar a Marcelo Claure en aquest projecte: "Diumenge vam viure una nit molt difícil però sabem que ens aixecarem, perquè ja ho hem fet abans. El Girona segueix el seu camí de creixement i l'arribada de Marcelo és un altre pas endavant. Donem la benvinguda a un gran soci. Patirem, creixerem i gaudirem junts en els pròxims anys, consolidant el Girona com un gran club de futbol ".

Per la seva banda, Marcelo Claure se sentia orgullós de poder fer realitat una de les seves grans il·lusions: "És un dia molt especial en la meva vida. Des de nen sempre vaig tenir una gran aspiració, que era ser part d'una de les Lligues més importants del món i això és com un somni que es fa realitat: convertir-me en accionista d'un gran club com és el Girona. Els que em coneixen, saben que sento una passió molt gran pel futbol. Tinc la sort de comptar amb socis amb els que compartim la mateixa visió de crear un gran club de futbol. Estic molt emocionat de poder complir un somni, i lògicament tractaré d'aportar els meus coneixements al que ja és un gran projecte amb grans socis".

Empresari d'èxit

Marcelo Claure posseeix doble nacionalitat, boliviana i nord-americana. És el CEO de Softbank Group International i director d'operacions (COO) de Softbank Group Corporation, una companyia multinacional japonesa que inverteix en líders en tecnologia al llarg de tot el món incloent companyies com Uber, Alibaba i Arm. Claure és president executiu de WeWork, Brightstar i Fortress. També forma part de la junta directiva de T-Mobile i Arm.

En la seva àmplia trajectòria empresarial destaca haver estat el fundador i emprenedor de la companyia Brigthstar. Aquesta empresa es va convertir en el negoci hispà més gran en la història dels Estats Units, oferint serveis i distribució sense fils global en més de 50 països amb ingressos que superen els 10.000 milions de dòlars.

En el món de el futbol, ??Claure és el president de Club Bolívar, l'equip de futbol més popular i exitós de Bolívia i també és copropietari i president de l'Inter Miami CF de la MLS.