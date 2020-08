Claure Un milioniari soci de David Beckham i amic de Jennifer López

Futbolísticament parlant, Bolívia no ha estat mai cap potència Mundial. Algú recordarà que el 1994 de la mà de Xabier Azkargorta el combinat sud-americà va disputar el Mundial del Estats Units. Erwin Platini Sánchez era la gran estrella d'aquella selecció que comptava també amb Marco Etcheverry, excompany de Delfí Geli a l'Albacete (1991-92). En aquella expedició però, hi era també un jove ple d'ambició i talent que mirava de fer-se un lloc, no pas al terreny de joc, sinó a la Federació. Era el nou accionista del Girona, Marcelo Claure. Allà va començar el seu lligam professional amb Guido Loaiza, llavors president de la Federació i que ara és soci seu al capdavant del Bolívar.

A partir d'aquí, el creixement professional de Claure no es va aturar i el seu capital va augmentar fins a ser un dels homes més rics de Bolívia. La fortuna la va fer en el sector de la telefonia mòbil, gràcies a la distribució dels aparells Telcel, subsidiària de la mexicana América Móvil, a través de la seva empresa Brighstar, que ven més de 60 serveis a fabricants de smartphones com Apple o Samsung amb uns ingressos que superen els 10.000 milions de dòlars.

Claure va vendre l'octubre de l'any passat a canvi de 1.260 milions de dòlars el 57% el paquet accionarial de Brighstar a la japonesa SoftBank. L'empresa de la qual encara en té participació Claure és una habitual a la llista de Forbes, que li pressuposa una fortuna d'uns 900 milions de dòlars. L'èxit empresarial de Claure no s'atura aquí. Actualment és el CEO de Softbank Group International i director d'operacions (COO) de Softbank Group Corporation, una companyia multinacional japonesa que inverteix en líders en tecnologia arreu del món incloent companyies com Uber, Alibaba i Arm. També és president executiu de WeWork, Brightstar i Fortress. També forma part de la junta directiva de T-Mobile i Arm.

A banda de trobades tant amb Donald Trump com Barak Obama per negocis de telefonia mòbil i internet, Claure també manté amistat amb els cantants Jennifer López i Mark Anthony. Precisament en un sopar a casa seva a Miami amb els dos cantants, va néixer la idea de crear un club de futbol a Miami amb David Beckham com a soci. I així va néixer el 2018 l'Inter Miami, que des d'aquest 2020 competeix a l'MLS entrenat per Diego Alonso i amb el ripollès Albert Rudé a l' staff tècnic.

Al capdavant de la presidència de Bolívar, Claure ha intentat també gestionar els ingressos televisius dels clubs de Primera Divisió del país sud-americà. A Bolívia, Claure és un personatge d'allò més respectat i admirat per la trajectòria professional. A més a més ha mantingut trobades amb el president del país Evo Morales per tractar diversos afers de negocis de futbol, com també de política. Un magnat que presumeix sempre orgullós dels seus orígens després d'haver-se'n anat als Estats Units per quedar-s'hi a treballar el 1994.