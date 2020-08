Guardiola: "L'entrada de Claure ens aportarà capacitat financera per fer la ciutat esportiva i potenciar la plantilla"

Pere Guardiola, director executiu de Girona Football Group, ha venut part de les seves accions del Girona a Marcelo Claure. Tot i això, Guardiola no fa cap pas enrere perquè passarà a ser el mes que ve el president del Consell d'Administració i continuarà gestionant de molt a prop el dia a dia de l'entitat. En aquest sentit, el de Santpedor ha explicat avui els motius pels quals Claure ha entrat a Montilivi. "És la millor notícia després del cop de no pujar. Ens donarà capacitat financera i protegirà el club en els reptes financers, empresarials i d'infraestructures del club", ha dit. És a dir, amb la irrupció de Claure, el Girona podrà avançar en la creació d'una ciutat esportiva pròpia que, "durant aquesta temporada" podria començar-se a materialitzar.

MARCELO CLAURE

Feia sis o set mesos que pensàvem com podíem reforçar el club per donar-li protecció i tenir accionistes més potents. Som afortunats d'haver-lo pogut convèncer. Ens donarà la solidesa que estàvem cercant, juntament amb el City, i protegirà l'entitat en els reptes financers, empresarials i d'infraestructrures del primer equip. El partit contra l'Elx va ser un cop per tothom. Marcelo és un empresari de prestigi que ha fet grans coses i a més a més està molt vinculat al futbol. Poder unir les dues coses ens aportarà energia als despatxos i capacitat financera per la ciutat esportiva potenciar la primera plantilla.

CIUTAT ESPORTIVA

Quan ens plantegem el tema de reforçar l'accionariat és per encarar els reptes. Un dels més grans que tenim és la ciutat esportiva. Teníem una mancança d'infraestructures i camps des de fa temps, que avui dia hem solucionat amb la Vinya. Tot i això, el projecte que volem dur a terme els pròxims mesos és la ciutat esportiva. Serà la nostra casa i la volem construir des de ja. Serà el primer objectiu que tenim en l'àmbit del club amb l'arribada de Marcelo Claure.

TERMINIS

Fa un any que hi treballem. Tenim un parell de projectes, però no és fàcil perquè hi ha molts temes de permisos i terrenys amb ajuntaments. Un moment o altre haurem de fer un cop de cap. No puc dir si serà en els pròxims mesos. Calculo que durant aquesta temporada haurem de fer passos importants perquè es comenci a materialitzar la ciutat esportiva.

AMPLIACIÓ DE CAPITAL

Hi ha diverses fórmules per ampliar el límit salarial i l'ampliació de capital n'és una. N'hi ha un parell més de més agressives i les estudiarem. Ja veurem primer quin límit salarial tenim i després si el podem elevar o no i quin vehicle fem servir perquè passi, amb el City, en Marcelo i jo mateix.

AMBICIÓ O HUMILITAT

Una cosa no treu l'altra. El discurs de Quique Cárcel té molt de sentit. Enguany tindrem el límit salarial inferior i ens hi haurem d'adaptar. La clau és tocar de peus a terra tenint la màxima il·lusió des del primer dia. L'objectiu serà intentar aconseguir el que hem fet els últims anys. És a dir, competir per ser-hi. Es pujarà o no, però la solidesa del club ens ho permetrà. Després la línia del futbol és molt fina . Stuani va ser expulsat per una jugada intranscedent que com a molt era targeta groga i això va canviar radicalment el partit contra l'Elx, en què vam estar vius en l'objectiu fins a l'últim minut.