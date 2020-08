Un magnat bolivià compra el 35% del Girona

El projecte no s'atura. La garrotada de diumenge passat contra l'Elx va ser de les fortes i costarà de pair per als protagonistes i, sobretot, per a uns aficionats massa avesats als disgustos els últims anys. Tanmateix, quedar-se a les portes de l'ascens a Primera no frenarà el creiexement del Girona FC. Una entitat que en els últims anys ha passat de lluitar per mantenir-se a Segona amb un dels límits salarials més baixos, a ser un habitual a la pugna per l'ascens i competir dos anys a la màxima categoria. Un salt qualitatiu nascut, en gran part, d'ençà de l'entrada al club de Pere Guardiola i del Manchester City el 2015. L'empresari barceloní era fins ahir el màxim accionista del club amb un 51% dels títols, després que al mes de febrer es conegués que havia adquirit a la vora d'un 3,9% d'un paquet de petits accionistes. Aquest moviment va fer que Girona Football Group desnivellés l'equilibri accionarial amb l'altre propietari, el City Football Group amb el qual fins llavors tenien el mateix nombre de títols (47,01%). Ara, el poder al club torna a canviar de mans després que ahir el Girona fes oficial un moviment que feia dies que es coïa i que suposa l'entrada a la societat de Marcelo Claure, un empresari d'èxit bolivià, de nacionalitat nord-americana. Claure irromp amb força al Girona després de comprar una bona part del pastís que tenia fins ara Guardiola (un 35%). Això deixa, doncs, el City Football Group com a màxim accionista (51%) mentre que Claure se situa en segon lloc a la propietat (35%) per davant de Girona Football Group (15%). La resta de títols continuen pertanyent a petits accionistes.

L'entrada del magnat nord-americà d'origen bolivià a la propietat i la consegüent pèrdua de títols de Girona Football Group no implicarà que Pere Guardiola faci cap pas enrere a dins del club. I és que l'emrpesari de Santpedor es converteix en el nou president del Consell d'Administració, agafant el relleu d'Ignasi Mas-Bagà, que es manté com a director general del club. Tots aquests canvis hauran de ser ratificats a la junta d'accionistes que es durà a terme el pròxim mes de setembre. Guardiola continuarà implicat amb el projecte gironí però ha considerat que el múscul econòmic de Claure anirà d'allò més bé al club. Feia mesos que l'acord amb Claure estava tancat. El Girona, tanmateix, no el va anunciar fins ahir un cop va comptar amb l'aval del Consell Superior d'Esports. El club valora l'aterratge del bolivià a Montilivi com un pas endavant més per «enfortir» l'estructura «a tots els nivells». En aquest sentit, caldrà veure amb quines intencions aterra Claure a Girona. De ben segur que la Junta Extraordinària d'Accionistes prevista per al 14 de setembre serà un bon dia per conèixer els seus plans, entre els quals hi podria haver una ampliació de capital o la construcció d'una ciutat esportiva pròpia. Sigui com sigui, l'entrada de Claure reforça el projecte del Girona i ha de servir per tornar a engrescar la massa social. Això sí, des de la direcció esportiva no es vol repetir els errors del curs passat i el missatge és de tocar de peus a terra sense sentir a parlar d'ascens.

De moment, en declaracions als mitjans del club, Claure assegurava sentir-se orgullós de poder fer realitat una de les seves grans il·lusions: «És un dia molt especial en la meva vida. Des de nen sempre vaig tenir una gran aspiració, que era ser part d'una de les lligues més importants del món i això és com un somni que es fa realitat: convertir-me en accionista d'un gran club com és el Girona. Els que em coneixen, saben que sento una passió molt gran pel futbol. Tinc la sort de comptar amb socis amb els quals compartim la mateixa visió de crear un gran club. Estic molt emocionat de poder complir un somni, i lògicament miraré d'aportar els meus coneixements al que ja és un gran projecte amb grans socis», deia.

Per la seva banda, tant Guardiola com Ferran Soriano (City) beneïen l'entrada de Claure. «Estic molt orgullós d'haver pogut convèncer Marcelo perquè s'uneixi al projecte. És un privilegi tenir-lo amb nosaltres. Acabem de patir un cop molt dur, però hem de seguir treballant amb la mateixa il·lusió i el mateix compromís perquè aquest club sigui cada dia millor», deia Guardiola. Soriano afegia que: «El Girona continua el camí de creixement i l'arribada de Marcelo és un altre pas endavant. Donem la benvinguda a un gran soci. Patirem, creixerem i gaudirem junts, consolidant el Girona com un gran club».