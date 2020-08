Un nou canvi de mans a la SAE que va crear Gusó

L'entrada amb força del milionari bolivià, de nacionalitat nord-americana, Marcelo Claure a l'accionariat del Girona ha provocat un nou moviment al capdavant de la propietat d'ençà que el club es va convertir en Societat Anònima Esportiva el juliol del 2009. Pere Guardiola (Girona Football Group) i el City (City Football Group) eren fins aquest hivern els dos copropietaris del Girona FC am un 47,01%. Al mes de febrer però, Guardiola va comprar un 4% de títols de petits accionistes i es va situar com a copropietari principal amb el 50,91%. Ara, amb la irrupció de Claure (35%), el Citypassa a ser el màxim accionista (47%) per davant del bolivià i de Guardiola, que es queda amb un 15% del pastís.

El Girona FC es va convertir en SAE el 2009 arran d'un procés que va encapçalar Josep Gusó, llavors president, i que el va deixar en laccionista majoritari. Només un any després, l'estiu del 2010, i poc després de la miraculosa salvació del penal de Kiko Ratón contra el Múrcia, Gusó va vendre l'entitat a Josep Delgado. L'empresari de Sarrià de Ter va ser l'amo del club durant gairebé cinc anys fins que l'estiu del 2015 i amb la ferida de l'ascens frustrat a Primera contra el Lugo i el Saragossa, va traspassar-lo. Delgado, que aquell darrer any havia tingut el Girona en concurs de creditors i amb l'amenaça de dissolució, no va vendre'l a Ricardo Pini -el qual ara format part del projecte de l'Elx- malgrat que l'acord semblava un fet, sinó que ho va fer a l'empresa francesa TV Sports Events Futbol. Els empresaris Samir Boudjemaa i Jean-Louis Dutaret es va convertir en els nous propietaris del Girona, gràcies a la intermediació de Pere Guardiola. Tot i això, als francesos se'ls va veure ben poc per Girona.

Aquell mateix exercici 2015-16, el club va començar a col·laborar amb el Manchester City i del club citizen van arribar homes com Maffeo, Lejeune, Sobrino i Nwakali. Aquesta bona relació i col·laboració en forma de cessions es va acabar convertint el 2017 amb l'entrada del City Football Group al Girona (conglomerat propietat d'una empresa d'Abu Dhabi), fent tàndem amb Pere Guardiola. Des de llavors, el conjunt gironí s'ha estat dos anys a Primera Divisió i el darrer s'ha quedat a les portes de tornar-hi. Ara, Pere Guardiola cedeix part del seu pastís a Claure amb la intenció que el magnat bolivià ajudi a continuar el creixement del club dels últims anys. De retruc, això fa que el City Football Group passi a ser el propietari amb més accions de la societat anònima esportiva.