Apareixen pintades contra Geli i Mas-Bagà a l'exterior de l'estadi de Montilivi

L'exterior de l'estadi de Montilivi ha aparegut aquest matí amb pintades contra la junta directiva del Girona. En concret s'hi podien llegir missatges com "Geli titella plega", "Directiva dimissió", o "Mas Bagà fora ja". Poc després de detectar-les el club les ha fet esborrar i no ha volgut fer cap valoració sobre el tema. Les pintades han aparegut al mur exterior de la zona de tribuna i ara estan cobertes per pintura grisa.

Aquest incident arriba just poc després que s'anunciés l'entrada al club d'un nou inversor, l'empresari nord-americà-bolivià Marcelo Claure, que ha comprat un 35% dels títols i s'ha convertit en el segon màxim accionista, només per darrere del City Football Group (47%) i per davant de Pere Guardiola (16%) que a partir d'ara serà el president del Consell d'administració.

El Girona fa una setmana es va quedar a les portes de Primera perdent contra l'Elx la final del "play-off" després de comptar amb un límit salarial de 29 milions, el més alt de Segona. Ara el club haurà de reduir el pressupost de manera notable perquè no podrà disposar de l'ajuda que atorga la Lliga als equips que baixen.