Calavera rescindeix amb l'Eibar després d'estar l'últim any cedit al Girona

L'Eibar va anunciar ahir la sortida del lateral Jordi Calavera, cedit al Girona l'última temporada i a qui li quedava un any més de contracte. D'aquesta manera el futbolista català és lliure per negociar el seu futur i podria ser més fàcil un possible retorn a Montilivi, si Quique Cárcel ho estimés interessant. Calavera havia arribat a Eibar l'estiu de 2016, va ser cedit primer al Lugo, després a l'Sporting de Gijón i, després de retornar a el conjunt eibarrés en la campanya 2018/19, va tornar a sortir cedit al Girona, el seu últim equip. També, anteriorment, havia passat una etapa a l'Olot.

El Girona, que tot just porta una setmana de vacances després d'haver perdut la final de la promoció d'ascens contra l'Elx, encara no ha fet oficial cap baixa més enllà dels cedits o dels dos jugadors, Riesgo i Soriano, que acabaven contracte i que tampoc s'ha aclarit si poden o no interessar per la present campanya. Calavera va disputar els tres partits de Copa del curs passat contra Linares, Cartagena i Vila-real, i en Lliga va comptar amb nou aparicions més una de testimonial al play-off, a Elx.En total va jugar 590 minuts a Segona, convertit en el suplent de Maffeo per la banda dreta.