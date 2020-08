«Amb Claure tindrem capacitat financera per fer una ciutat esportiva»

P

«Perdo accions perquè les venem per poder dur un soci que ens doni més fortalesa en l'àmbit econòmic i empresarial. No les perdem, les fem servir per fer un pas endavant. Ara bé, soc molt lluny de no estar al dia a dia. Em nomenaran president del Consell d'Adiministració per poder tenir un dia a dia al club encara molt més present que mai».



«Després de la garrotada de la temporada passada amb el descens, vam dir que faríem tots els esforços per intentar-lo retenir. Llavors molta gent ens va dir que seria impossible però ho vam fer. Stuani és qui és però la realitat del límit salarial colla. Hem de mirar com encaixar-ho. Hi ha realitats però, que marquen el que serà. D'entrada, tots plegats tindríem ganes que es quedés. Cal esperar esdeveniments. Encara està tot molt verd. No tanquem portes però la realitat és la que és».



«Hem de seguir el tema amb la Lliga. No està gaire clar quan n'hi podrà haver de públic. És un hàndicap pels socis i els temes comercials del club».