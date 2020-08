El Girona s'estrenarà el 27 de setembre al camp de l'Sporting en la jornada 3

El Girona estrenarà la nova temporada 2020/21 el 27 de setembre al camp de l'Sporting, curiosament el mateix rival que va tenir la passada temporada per obrir el campionat, tot i que aquell cop va ser a Montilivi. El sorteig del calendari que s'ha fet aquest vespre ha deparat una primera jornada amb un Saragossa-Girona, i una segona amb un Girona-Logronyés, un dels recent ascendits. Aquests dos partits s'ajornaran per donar més temps als de Francisco, que disputant la final de la promoció tot just van acabar la campanya anterior el 23 d'agost.

Els derbis contra l'Espanyol, que ha baixat de categoria, seran de les cites més esperades. A la primera volta el Girona anirà a Cornellà el 22 de novembre, mentre que la tornada a Montilivi està programada pel 24 de gener. Serà el duel que obrirà la segona volta. Els de Francisco acabaran el campionat el 30 de maig al camp del Cartagena, rival que passarà per l'estadi el 28 d'octubre, en època de Fires.

Consulta el calendari complet de Segona Divisió aquí.