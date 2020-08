Valery compleix un altre somni

El premi al treball. El lateral del Girona està concentrat des d'avui amb l'equip de Luis De la Fuente per preparar el partit d'aquest dijous, 3 de setembre, contra Macedònia del Nord, que correspon a la fase de classificació de l'Europeu 2021. El jove, de 20 anys, només ha tingut una setmana de descans, després d'acabar la temporada el passat 23 d'agost amb el cruel final del «play-off» contra l'Elx.

i els somnis es fan realitat, no és pas per casualitat. Si no, que li preguntin a Valery Fernández. El jove lateral del Girona, de 20 anys, va passar-se gairebé tota la temporada passada en blanc per culpa d'una lesió al lligament encreuat anterior amb afectació al menisc que va patir l'estiu passat a Manchester mentre jugava un amistós contra el Derby County. No feia ni cinc minuts que havia trepitjat el terreny de joc, quan un rival va acabar amb les mil i una il·lusions que tenia dipositades en el retorn a Segona A amb una entrada duríssima. Malgrat tot, el de l'Escala mai va donar-se per vençut. Va treballar de valent fins a aconseguir que li arribessin les oportunitats.

Primer va guanyar-se la confiança de Francisco -també de Pep Lluís Martí- per reaparèixer amb força a la represa de la Lliga, després de l'aturada per la pandèmia del coronavirus. Valery va ser un dels futbolistes blanc-i-vermells més destacats en l'últim tram de la passada temporada participant en 9 dels 10 partits que ha dirigit el tècnic andalús des que és a la banqueta del Girona, que es tradueixen en 312 minuts. I no en va tenir més perquè a la tornada del play-off contra l'Elx (0-1) Francisco esperava donar oxigen a la pròrroga, abans d'encaixar el fatídic gol de Pere Milla al minut 96.

L'ambició i les ganes de créixer de l'extrem escalenc van traspassar fronteres, fent que Luis De la Fuente l'incorporés per primer cop a la llista de convocats per la selecció espanyola sub-21. D'aquesta manera, Valery s'incorpora avui a la concentració amb futbolistes com Riqui Puig, Pedri o Carles Aleñá per preparar el partit d'aquest dijous, 3 de setembre, contra Macedònia del Nord, corresponent a la fase de classificació de l'Europeu sub-21.

La selecció sub-21, que té fins a 18 canvis respecte a l'última convocatòria, encapçala el grup 6 de la fase de classificació per a l'Europeu 2021, que es disputarà a Hongria i Eslovènia.

Després de gaudir només d'una setmana de descans, Valery serà el primer a tornar a competir mentre el Girona segueix amb la confecció de la plantilla per a la nova temporada. Però com a demostrat a còpia d'esforç i dedicació, aprofitarà l'ocasió per mostrar la seva millor versió i fer-se un lloc a l'equip. Tal com va fer aquell 2 de desembre del 2018 quan Eusebio va cridar-lo al minut 82 per substituir Aleix Garcia contra tot un Atlètic (1-1) i «fer realitat el somni» de debutar a Primera.



El rol dels joves a Espanya

Abans de traspassar-lo al Manchester City l'estiu passat, el Girona va veure debutar el carriler Pedro Porro a la selecció espanyola sub-21. L'extremeny va estrenar-se a l'equip de De la Fuente amb una victòria contra Romania (2-1) el març de 2019.

Porro, però, va quedar-se sense disputar l'Eurocopa sub-21 d'Itàlia per una lesió muscular i per això els gironins no van poder incrementar el preu del seu traspàs, que va ser d'uns 12 milions. El futbolista, de 20 anys, jugarà cedit a l'Sporting de Portugal aquesta temporada, on coincidirà amb l'alt-empordanès d'origen marroquí Zou Feddal. Per contra, Porro és una de les baixes de la darrera convocatòria d'Espanya sub-21.