El Girona debutarà al camp de l'Sporting i tancarà la Lliga a Cartagena el proper 30 de maig

L'Sporting, el mateix rival que la temporada passada, tot i que en aquella ocasió, el partit va ser a Montilivi, tornarà a ser el primer rival del Girona en l'estrena d'una nova campanya a Segona divisió. El sorteig del calendari fet ahir a Las Rozas (i que es va fer pregar de veritat, no fent-se públic fins les nou de la nit), va deparar un Saragossa-Girona per obrir el torneig el 12 o 13 de setembre però els de Montilivi, perdedors de la final del darrer play-off, tenen aquest partit i el de la jornada 2 a casa contra el Logronyès ajornats. Així l'estrena es farà al Molinón, el 27 de setembre, amb el risc de veure's amb la Lliga començada i a la cua de la classificació pels dos duels pendents, ara per ara, sense data.

Espanyol, Leganés i Mallorca, els tres equips descendits de Primera, obriran la Lliga davant l'Albacete, el Las Palmas i el Rayo Vallecano, respectivament. La temporada començarà el cap de setmana del 12/13 de setembre i s'acabarà el 30 de maig. Tot seguit arrencaran els play-off. El Girona tancarà el curs regular al camp del Cartagena, un dels nous ascendits. Aquest rival passarà per l'estadi en època de Fires (28 d'octubre), on els primers rivals seran, ja a l'octubre, el Fuenlabrada i l'Oviedo.

En la quarta jornada, arribarà el primer derbi català, un Sabadell-Espanyol, mentre que els partits de rivalitat es faran esperar per al Girona. El 22 de novembre (jornada 13) els de Francisco visitaran l'RCDE Stadium, i el 3 de gener, per obrir el 2021, arribarà el Sabadell a Montilivi en la penúltima jornada de la primera volta. La segona s'encetarà amb un altre derbi, també a casa, contra l'Espanyol. A Sabadell els gironins no hi aniran fins al 31 de març de 2021.

A banda de l'Espanyol, els altres dos equips descendits aquest curs passat de Primera, Mallorca i Leganés, surten com a grans aspirants a l'ascens, una etiqueta que perd el Girona 2020/21. Els balears passaran per l'estadi el 15 de novembre i, abans, l'11 d'octubre, els de Montilivi hauran jugat a Butarque. A la segona volta el Girona s'enfrontarà als tres descendits consecutivament: l'obrirà contra l'Espanyol, anirà a Mallorca i rebrà el Leganés, en un final de gener i un inici de febrer molt exigent.

A la primera volta el Girona tindrà dos partits seguits a casa entre el 8 i el 15 de novembre, contra Las Palmas i Mallorca. En la segona també s'enfrontarà de forma consecutiva com a local a l'Almeria i al Lugo entre el 7 i el 14 de març. El torneig s'acabarà a Cartagena el 30 de maig de l'any que ve.