El nou inversor del Girona FC: "No ens aturarem fins assolir l'objectiu de tornar a Primera"

Marcelo Claure, el nou inversor que ha entrat al Girona FC amb un 35% de les accions, ha mantingut aquesta tarda un contacte telemàtic amb la premsa gironina. Claure ha assegurat que "no ens aturarem fins assolir l'objectiu de tornar a Primera" i ha deixat clar que està disposat a posar les eines que facin falta per aconseguir-ho. Segons ha revelat l'empresari nord-americà-bolivià, avui fa 1 any era a l'estadi seguint el Girona-Màlaga (1-0) al costat de Pere Guardiola i Ferran Soriano, en el primer contacte que va tenir amb tots tres i que ha acabat desembocant en la seva arribada a l'accionariat des de divendres passat.

L'empresari ha destacat que "vinc a sumar" i ha elogiat la feina feta fins ara pel City Football Group i Pere Guardiola. Claure ha recordat que ja té dos clubs (el Bolívar i l'Inter Miami) i que això li dona "experiència" en el món del futbol. A més ha destacat la seva solvència financera i empresarial. "No venim a fer una inversió, venim a unir-nos a un projecte molt ambiciós i ajudar en el que calgui". En aquest sentit, tot i que ha advertit que "era molt aviat encara", no ha descartat implicar-se en una ampliació de capital si el club la proposés per tal de disposar de més marge de maniobra a l'hora de confeccionar el proper equip.