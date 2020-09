La venda de Bounou al Sevilla és imminent i Calavera s'acosta de nou

El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, va escanyat de temps. Fa poc més d'una setmana que sap amb exactitud quina serà la missió dels blanc-i-vermells per a la present temporada: competir a Segona A amb una reducció considerable del pressupost. Sense l'ajuda pel descens, els gironins deixaran de ser els favorits i veuran com aquest rol passa ara a equips com l'Espanyol, el Mallorca o el Leganés. Conscient que la continuïtat de Cristhian Stuani «és difícil» per la rebaixa del límit salarial destinat a la plantilla, Cárcel haurà de fer mans i mànigues per confeccionar l'equip que seguirà entrenant Francisco.

És per això que el club confia poder ingressar amb traspassos de jugadors. De moment, el Choco Lozano ja ha deixat 1,5 milions d'euros quedant-se a Cadis i tot apunta que el següent que permetrà anar fent calaix serà Yassine Bounou. El Sevilla i el porter marroquí ja haurien acordat la signatura d'un contracte per quatre temporades que entrarà en vigor de seguida que els andalusos dipositin al Girona els 4 milions d'euros pel seu traspàs, segons han detallat diverses fonts.

Bounou va anar cedit al Sevilla fa un any, després del descens dels de Montilivi a Segona A. Tot i que només va disputar 18 partits amb la samarreta del Sevilla, el porter, de 29 anys, va aprofitar la lesió de Vaclik per ser el titular al tram final de Lliga i, sobretot, a la fase final de la Lliga Europa. L'internacional absolut amb Marroc va protagonitzar brillants actuacions i va permetre guanyar el sisè títol dels andalusos -a l'equip també hi havia el gironí Joan Jordán. Nascut a Canadà i format a les divisions inferiors de l'Atlètic de Madrid, Bounou va militar dos anys cedit al Saragossa fins que el 2016 va fitxar pel Girona, on va estar tres temporades en les quals va ascendir a Primera el 4 de juny de 2017 i va disputar 62 partits a la màxima categoria sota les ordres de Pablo Machín i Eusebio Sacristán. El porter no va poder evitar el descens després d'una segona volta molt pobra per part dels gironins.

El fitxatge de Yassine Bounou serà el tercer que tanqui aquest estiu el Sevilla, que va exercir l'opció de compra que tenia sobre Jesús Joaquín Fernández, Suso, procedent del Milan italià; i va anunciar dissabte passat la contractació del mitjapunta del Reial Madrid Óscar Rodríguez.

Calavera veu bé seguir al Girona

Mentrestant, als despatxos de Montilivi es van coent diverses operacions. D'una banda, hi ha les carpetes de sortides. En aquest cas, hi ha els jugadors amb contracte en vigor que podrien sortir del club si totes les parts ho veuen amb bons ulls. A banda del pitxitxi Stuani, futbolistes com Juanpe, Borja García, Samu Sáiz o Mojica podrien despertar l'interès de diversos equips. I també hi ha el cas dels cedits Pablo Maffeo (Stuttgart), Ignasi Miquel (Getafe), Brian Oliván (Cadis), Christian Rivera (Las Palmas) i Brandon Thomas (Osasuna), que tornen al seu club d'origen després de no haver-se pogut concretar l'ascens a Primera i la seva compra obligatòria.

Per contra, qui té molts números de seguir a Girona és Jordi Calavera. El lateral dret de Valls, que estava cedit per l'Eibar, va arribar a un acord amb els bascos per rescindir el seu contracte i convertir-se en agent lliure. Calavera veu bé seguir defensant els colors del Girona, sobretot després «d'un any dur, llarg i ple d'obstacles, que hem anat superant tots a poc a poc fins arribar al final del camí» amb un desenllaç «que no mereixíem», tal com va expressar a les seves xarxes socials. «Estic segur que tornarem», afegia.

Calavera havia arribat a Eibar l'estiu del 2016, va ser cedit primer al Lugo, després a l'Sporting de Gijón i, després de retornar al conjunt eibarrès en la campanya 2018/19, va tornar a sortir cedit al Girona, el seu últim equip i que ho seguirà sent si les negociacions amb Cárcel arriben a bon port. Si tot va bé, la seva continuïtat serà oficial en els propers dies.

A la carpeta d'arribades hi ha, ara per ara, només el lateral esquerre Enric Franquesa, cedit pel Vila-real. El de Sant Cugat, de 23 anys, va jugar al Mirandés la temporada passada i és la primera cara nova del Girona 2020/21.