Emilio Gutiérrez, vincle entre el Girona i el Manchester City

Emilio Gutiérrez és el vincle en l'àmbit esportiu entre el Girona i el Manchester City. Una figura que permet al club blanc-i-vermell beneficiar-se d'una gestió encarada en dos pilars. D'una banda, maximitzar els vincles esportius amb el City Football Group, i de l'altra, gestionar l' staff del club de la primera plantilla que brinda suport en el dia a dia a l'entrenador i els jugadors. Per a això dona molt d'èmfasi al fet que la comunicació que es construeix per a l'entrenador i la direcció esportiva tingui sempre el major ordre i coherència possibles.

Gutiérrez va deixar la seva Colòmbia natal el 2013 i va acabar al Manchester City. Aquesta és la seva història, explicada al diari Sport, del mateix grup editorial del Diari de Girona, pel mateix protagonista: «Al City hi arribo perseguint el somni d'estar vinculat professionalment amb el futbol. Vaig anar a fer un màster en administració a Europa i Singapur a l'escola de negocis INSEAD amb l'objectiu d'entrar de manera completa en el món del futbol. Esperava que el màster m'obrís les possibilitats de tenir converses amb clubs d'Europa que identifiquessin el valor del que podia aportar i afortunadament es va donar el cas amb el Manchester City».

A Manchester comença a treballar «en una unitat d'operacions que es crea en aquell moment dins del City Football Group per exportar coneixement del futbol principalment als diferents clubs del grup». Gutiérrez se centra en el projecte del Girona. «Des de desembre de 2016» i el març de l'any següent, 2017, arriba a la ciutat catalana, pocs mesos abans de l'acord entre el Manchester City i el club de Montilivi per enfortir els vincles entre les dues organitzacions. En el dia a dia destaca la gestió de l' staff del primer equip, «que inclou tot el que és l'àrea de rendiment físic i de futbol. Hi estan inclosos el doctor de l'equip, el cap de fisioterapeutes i readaptació, el nutricionista, els analistes de futbol i persones dins del cos tècnic que siguin staff de club, com el preparador de porters o l'assistent del preparador físic... amb ells ens reunim a primera hora del matí i lidero una reunió on busquem donar coherència de cada especialitat perquè aquesta informació pugui arribar d'una manera clara a l'entrenador 45 minuts abans de la sessió d'entrenament i que li permeti tenir una foto molt precisa». També s'inclouen anàlisis abans i després dels partits, i mensuals, que complementa l'entrenador amb el seu cos tècnic.

I pel que fa a la direcció esportiva, la confiança en Quique Cárcel és plena. «La relació amb en Quique és sòlida i de dia a dia. Li serveixo de suport a l'hora de buscar alineació amb el City Football Group per maximitzar les possibilitats de la seva estratègia de mercat». En aquest sentit, la relació entre clubs es va solidificar la primera temporada a la màxima categoria cedint fins a cinc jugadors del City al Girona (Pablo Maffeo, Aleix Garcia, Larry Kayode, Douglas Luiz i Marlos Moreno), però la passada campanya no en va arribar cap. Emilio Gutiérrez explica que «l'estratègia es va definint amb base a una realitat que ha estat molt canviant. Aquesta última temporada es va buscar una plantilla més experimentada que pogués permetre lluitar per l'ascens, una cosa que vam fer fins a l'últim minut de l'última jornada, i potser el perfil que existia dins de les possibilitats no era l'idoni i segurament per aquesta nova temporada tornarem a veure jugadors del City a la plantilla desenvolupant-se i creixent», remarca.

El repte que se li presenta ara al Girona «és gran». «Cal redefinir l'equip amb un pressupost significativament inferior i mantenir l'aspiració de la Primera Divisió, que és on creiem que ha d'estar aquest club», assenyala. Per a això, «volem que Francisco continuï, ell vol seguir», i tots plegats estaran centrats a partir de dilluns que ve, en l'inici de la pretemporada, en tornar a intentar el salt a l'elit després d'haver-ne pogut gaudir entre 2017 i 2019.