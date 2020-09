«L'aspiració és dur el Girona a Primera»

Un gol de Stuani a la mitja hora de joc donava, ahir feia un any, al Girona la primera victòria de la temporada passada (1-0) contra el Màlaga. Aquell 1 de setembre, entre els 8.765 espectadors que van anar a Montilivi, a la llotja, hi era, passant desapercebut, com un aficionat més, Marcelo Claure. El magnat nord-americà-bolivià va conèixer aquell vespre Ferran Soriano de la mà de Pere Guardiola. Un any més tard, divendres passat, es concretava la seva entrada en l'accionariat del club, amb un 35%, després d'adquirir una part de les accions del representant. Ahir aquest potent empresari del món de les telecomunicacions, propietari del Bolívar i de l'Inter Miami (MLS), va mantenir un contacte telemàtic des d'Aspen (EUA) amb la premsa gironina, on va insistir en la idea que la seva «aspiració» és dur el Girona «a Primera» i que «no pararem fins que ho aconseguim».

Claure va tenir l'ocasió de conèixer la ciutat, de passejar-hi, i se'n va endur la impressió que «s'hi respira futbol», amb la qual cosa, està convençut que aquí hi ha «els ingredients necessaris per fer del Girona un club important d'Espanya, que ja ho és, i consolidar-lo i fer-lo sostenible a Primera». En aquest sentit va recordar que «he estat molt selectiu amb quin equip em vull associar a Europa i he escollit el Girona perquè té una gran ambició. Farem que la gent se senti molt orgullosa de l'equip de futbol que té a la seva ciutat».

L'empresari està disposat a aportar el que calgui per assolir el creixement del club. Diu que ha vingut per «sumar» dins del que va qualificar com a «equip molt sòlid» el que ja formaven fins ara el City i Pere Guardiola. «Per triomfar en el futbol cal inversió, passió i dedicació», va subratllar, convençut de poder aportar aquests tres eixos al projecte. En aquest punt també va recordar que controlant dos clubs, el Bolívar a Bolívia i l'Inter Miami a la MLS nord-americana, té experiència i coneixament futbolístic, a banda d'una exitosa carrera empresarial. Claure va admetre que no haver pujat a Primera la temporada passada, en caure contra l'Elx a Montilivi (0-1), va ser «un cop molt dur», però va insistir que calia aixecar-se i tornar-ho a intentar». «Aquests cops et fan més fort, encara que es va perdre d'una manera molt cruel», va afegir.

En la seva conversa amb els periodistes gironins, Marcelo Claure va recordar que el seu vincle amb el futbol es remunta al 1994, quan era el gerent de la Federació Boliviana de futbol, amb Javier Azkargorta de seleccionador, «i vam aconseguir dur Bolivia al Mundial». El 2008 va assumir el control del Bolívar, «el club més important del país», i poc després va arribar a l'MLS, associat amb David Beckham, creant l'Inter Miami, després que s'apagués el projecte que tenia inicialment amb el Barça i Joan Laporta.

Que hi pugui haver una «confluència» de jugadors entre el Bolivar, l'Inter Miami i el Girona no hauria de ser gens descartable, perquè segons Marcelo Claure, «aquest és un dels interessos que hi pot haver, però sempre que hi surtin guanyant els dos equips. I en el cas dels jugadors, per què un futbolista bolivià sortís, hauria de ser igual o més competitidor que els que pogués oferir el mercat aquí». Preguntat per si estaria disposat a injectar diners en una hipotètica ampliació de capital, el nou inversor del Girona no ho va descartar, tot i que va assegurar que ara encara era «massa aviat» per saber si aquesta situació es donaria. «El que tinc clar és que entro en un grup de guanyadors. El City sempre té aspiracions grans, i jo vinc amb la mateixa il·lusió de fer un club important a Segona i poder-lo tornar a Primera divisió» tot i que va admetre que el nivell de la Lliga Smartbank era «molt fort».

En la conversa també es va tractar el tema de les infraestructures. El Girona persegueix de fa temps la construcció d'una Ciutat Esportiva i encara dissabte passat Pere Guardiola ho assenyalava com una de les prioritats per als propers mesos. Claure ha estat a Montilivi i també ha conegut les instal·lacions de La Vinya. No es va voler mullar gaire, en aquest aspecte, i es va limitar a dir que els gestors del dia a dia des de Girona són els qui estan treballant per determinar què cal i com es pot treballar. Això sí, va tornar a aprofitar aquest apartat per insistir en què «no venim a fer de mers inversors, venim a involucrar-nos en un projecte ambiciós i ajudar en el que calgui».

L'empresari nord-americà-bolivià, de 49 anys i CEO de Softbank Group International, es defineix «feliç i il·lusionat» per haver pogut fer realitat el seu somni d'invertir també en un club espanyol. «He entrat al Girona perquè té tots els ingredients necessaris per ser un gran equip a Espanya», va subratllar, a més de dir que «vull estar involucrat amb el Girona i el City molts anys», i no sent vist com un inversor més. «Vull formar part d'aquest ambiciós projecte i aportar el meu granet de sorra. Estic totalment compromès per fer les inversions necessàries per complir tots els objectius esportius que ens hem marcat», va manifestar. Un any més tard d'aquella seva primera visita a Montilivi, el Girona continua a Segona. Però «a curt o a mitjà termini» ha de tornar a Primera. Paraula de Claure.