El Girona s'enfrontarà al Saragossa en un amistós a La Romareda el dia 19

El Girona começa dilluns la pretemporada amb vistes al debut a la Lliga, al camp de l'Sporting, coincidint amb la tercera jornada el 27 de setembre. Encara no s'havia anunciat cap partit amistós i ahir va caure el primer. Serà el dissabte 19, a La Romareda (18.30) contra el Saragossa, curiosament, el que segons el calendari havia de ser el primer rival de l'equip de Francisco en la nova temporada. Com es recordarà les dues primeres jornades han quedat ajornades per al Girona, l'Almeria i el Sargossa, els tres equips que van acabar més tard la campanya anterior per haver disputat la promoció.

D'altra banda, La Lliga ha creat el documental La Lliga puja: quatre ciutats lluiten per aconseguir la millor lliga del món, en què els aficionats podran veure des de dins com van viure el Saragossa, l'Almeria, el Girona i l'Elx el play-off que va acabar amb l'ascens de l'equip il·licità.

En aquest curs tan complicat a causa de la pandèmia de la covid-19, Girona, Almeria, Saragossa i Elx han protagonitzat aquestes sis trobades, retratats en aquest programa especial que es podrà veure avui a partir de les 19.30 hores, a Movistar Laliga. A més, el documental es podrà veure diumenge a les 20.00 hores a Gol i a LaLigaSportsTV, a partir de dilluns.

Per part del Girona, Ignasi Mas-Bagà, director general, és qui explica de primera mà els esforços del club per tornar a Primera.