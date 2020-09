Els abonats ja poden agrupar-se a l'estadi

Preveient un escenari de capacitat reduïda a Montilivi, al llarg de la temporada, en cas que la pandèmia es pogués controlar i els partits poguessin a tornar a tenir públic, el Girona ha dissenyat un procés mitjançant el qual els abonats podrien seguir gaudint dels partits al costat dels seus acompanyants habituals. En la primera fase d'aquest procediment, que es va obrir dilluns passat, els abonats s'hauran d'agrupar a través de l'àrea de soci de manera que el club pugui intentar que gaudeixin dels partits plegats quan això sigui possible. De moment La Lliga començarà sense públic i res fa pensar que a curt o a mitjà termini, això hagi de canviar.

Les agrupacions hauran de consistir en abonats del mateix sector. Durant aquest període d'aforament limitat que es podria obrir, els abonats no es col·locarien en els seus seients habituals, però sí que podrien tenir al seu costat els seus acompanyants dins del seu sector habitual. En cas que un abonat no formi part de cap agrupació, se li assignaria un seient individual a l'estadi. Aquestes agrupacions només servirien en un escenari d'aforament limitat i estarien sempre subjectes als protocols de seguretat sanitària. Per poder realitzar el procés, tan sols un abonat, que actuarà com a líder de l'agrupació, haurà d'accedir a l'àrea de soci i introduir l'ID i PIN de tots els integrants. Aquest procediment es va obrir dilluns.

Per garantir el repartiment més equitatiu possible dels seients disponibles, el club dissenyarà un procediment en el qual tots els abonats, a partir de les agrupacions fetes, seran assignats als diferents partits en els quals es permeti l'entrada del públic a Montilivi, quan això sigui possible.

Montilivi ja fa mig any que no rep públic. L'últim partit amb aficionats a les grades va ser el dissabte 7 de març, amb un agredolç empat contra l'Albacete (1-1). Llavors va venir l'estat d'alarma, el confinament, i quan la temporada es va reprendre al juny, els partits que restaven es van jugar a porta tancada, com passarà també en el campionat 2020/21 que s'obre el dia 11.