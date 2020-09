Stuani començarà la pretemporada amb el Girona a l'espera de concretar el seu futur

Que retenir Cristhian Stuani un any més a Segona seria una missió (gairebé) impossible se sap des del mateix moment que Pere Milla perforava la porteria de Riesgo a la vora de la mitjanit del 23 d'agost i ascendia l'Elx a Primera. El club, per boca del director esportiu Quique Cárcel, i del futur president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, ja ha admès que la qüestió és complicada atenent la rebaixa del pressupost i l'haver de competir un any més a la divisió de plata. Però a hores d'ara tampoc hi ha cap certesa que el màxim golejador del curs passat, amb 31 gols, se'n vagi. De fet dilluns començarà la pretemporada amb la resta de futbolistes a les ordres de Francisco, a l'espera de resoldre el seu futur. I no s'espera que la cosa sigui ràpida, o sigui que ens podem trobar amb un escenari semblant al de la temporada passada, quan es va perdre els dos primers partits de Lliga a l'espera d'esdeveniments, i finalment va acabar acceptant seguir a Montilivi poc abans que es tanqués el mercat, renovat fins al 2023. En aquest incert curs que comença el mercat d'estiu es tancarà a la tardor: el 5 d'octubre. Fins aquella data pot passar qualsevol cosa.

Tots els jugadors amb contracte estan citats dilluns per començar les proves mèdiques i engegar la pretemporada. Serà una situació extremadament atípica perquè el Girona amb prou feines haurà tingut quinze dies de vacances, una vegada eliminat cruelment del play-off, i començarà a treballar la mateixa setmana que la majoria dels altres equips de Segona iniciaran el campionat de Lliga. Stuani hi serà, i a partir d'aquí caldrà esperar esdeviments. El més probable, no cal dir-ho, és que se'n vagi, però aquest extrem també semblava clar ara fa un any i aquí segueix. L'uruguaià i la seva família han fet arrels i, si finalment acaben marxant, els costarà molt fer-ho, malgrat que sigui per millorar considerablement la nòmina que li puguin oferir a Montilivi. D'ofertes concretes no n'hi ha cap. Tampoc està clara quina és la seva clàusula. A Primera s'elevava fins als 20 milions, i seguint a Segona es podria situar al voltant dels sis. Vendre'l no aniria malament per fer caixa i disposar d'un major límit, però quedar-se'l també seria una opció molt interessant, si realment fos possible quadrar el cercle. Clubs com el València, el Sevilla, el Cadis i el Granada, entre d'altres, l'han tingut o el tenen a l'agenda. Sembla difícil que se'n vagi a l'estranger. A Almeria molts aficionats reclamen al xeic Turki Al-Sheikh que inverteixi part dels 25 milions que ha guanyat amb el traspàs de Darwin al Benfica per endur-se Stuani, un escenari molt complicat perquè segurament per quedar-se a Segona, tindria clar continuar a Girona.

No es descarta, per tant, que ens trobem de nou amb un incert serial que s'acabi resolent a finals de setembre o a primers d'octubre, sobre la campanya, com ja va passar el curs passat. Mentrestant Stuani és jugador del Girona. Dilluns començarà la pretemporada, a l'igual com d'altres futbolistes que s'han situat a la rampa de sortida com Mojica o Borja García. De moment la planificació està avançant a poc a poc i l'única arribada concretada és la de Franquesa (Mirandés, cedit pel Vila-real), i les sortides ja conegudes dels cedits o els dos futbolistes que acabaven contracte com eren el porter Riesgo i el davanter Jonatan Soriano. Un dels futbolistes que havia estat a préstec el curs passat, Jordi Calavera, té molts números de ser repescat, ara en propietat, una vegada el cap de setmana passat va rescindir contracte amb l'Eibar.

El Girona de moment només ha tancat un amistós, el dia 19 contra el Saragossa a La Romareda. La Lliga per als de Francisco començarà el dia 27 a Gijón contra l'Sporting, en la tercera jornada. Aleshores encara quedarà una setmana llarga per fer abaixar la persiana al mercat d'estiu, i moltes operacions podrien seguir encara a l'aire.