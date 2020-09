El repte de tornar a Primera dos anys després d'haver baixat

Sense la condició de favorit, el Girona haurà de treballar de valent per aconseguir l'ascens. L'arribada de l'inversor Marcelo Claude va reforçar el projecte, fet i pensat per competir a l'elit, però la història ha demostrat als gironins que per tocar el cel s'ha de lluitar, patir i recuperar-se ràpidament dels disgustos. L'últim va deixar-los a les portes de Primera, tot i ser mereixedors de superar el play-off que va guanyar l'Elx amb un gol de Pere Milla al minut 96. Després de la patacada, l'única cosa que es contempla a Montilivi és aixecar-se amb temps rècord -només dues setmanes de vacances- i preparar la nova temporada amb la màxima il·lusió. Francisco, com ja va demostrar des que està al capdavant de l'equip, farà posar la granota de treball a tots i cadascun dels jugadors per superar tots els reptes plegats.

Sense l'ajuda directa de la Lliga per descens, la plantilla no serà la més valuosa de Segona A. Encara es desconeix el futur de Christian Stuani i tampoc se sap quan hi haurà afició per donar suport, però el tècnic andalús farà el possible per seguir sent un equip fort. Les esperances per tornar a Primera dos anys després d'haver baixat hi són. Tot i que el Girona no ho ha experimentat mai per la breu etapa que va tenir a Primera, pot agafar els precedents d'altres clubs.

Qui més bé ho ha portat durant les darreres cinc temporades és l'Osasuna. Un històric de Primera que la temporada 2014/15 va consumar el descens a la categoria de plata i aconseguiria tornar-hi dos anys més tard, després d'imposar-se als gironins en la final del play-off. Seguint el guió de l'Elx en la passada campanya, els navarresos van pujar acabant al sisè lloc de la classificació. Tot i que només van durar a Primera el curs 17/18, hi tornarien altre cop dos anys més tard pel camí ràpid amb l'ascens directe després d'acabar líders de Segona amb 87 punts.

Un altre cas similar és el del Granada, que també va tornar a la màxima categoria del futbol espanyol el curs 17/18 com a segon classificat. Els andalusos van passat dos anys a plata després del descens del curs 16/17. A més a més, hi ha el Rayo. Els madrilenys van baixar de Primera la temporada 15/16 i hi van tornar al cap de dos anys com a líders de Segona amb 76 punts, un més que l'Osca, que també aconseguiria l'ascens. Els aragonesos han pujat aquest estiu a Primera, després del descens de la 18/19 com el Girona i passar només un any a plata. Tornant al Rayo, els de Paco Jémez compartiran l'objectiu amb els de Montilivi tenint en compte que la temporada passada era el segon amb el límit salarial més alt de Segona i va quedar-se a les portes de participar al play-off.

De Segona A a tocar fons

D'altra banda, la segona temporada a plata després del descens de Primera no sempre ha estat favorable per als clubs. Agafant d'exemple el curs passat, el Cadis va passar-se quatre temporades a Segona abans d'aconseguir l'ascens. A més, a Segona hi va arribar la 16/17 procedent de Segona B. Mentre que l'Elx, que va plantar-se al play-off per sorpresa aprofitant-se del cas del Fuenlabrada, va tornar a Primera cinc anys més tard després del descens la 14/15. Fins i tot, va arribar a tocar fons amb un descens a la categoria de bronze en el seu segon any a Segona.

Els altres casos són el del Mallorca, que aquest curs tornarà a ser rival dels gironins. Els balears, entrenats per l'ara entrenador de l'Espanyol Vicente Moreno, van necessitar sis anys per recuperar la màxima categoria amb, també, un curs a Segona B (17/18). O el Valladolid, que va pujar a Primera després de quatre anys a Segona pel descens del 13/14. El conjunt val·lisoletà ja havia aconseguit tornar a Primera dos anys després. Va ser guanyant el play-off de la temporada 11/12 en baixar la 09/10.

Equips de Primera com el Llevant o el Getafe van tenir una etapa anecdòtica a Segona, després de baixar la 15/16 i pujar l'any següent. En canvi, l'Alabès, procedent de Segona B, va necessitar tres temporades per aconseguir l'ascens la 15/16 i competir entre els més grans. Mentre que el Leganés, que, després d'un descens anunciat des que va marxar Martin Braithwaite al Barça, aquesta temporada s'enfrontarà al Girona, va pujar a Primera la 15/16 després de dos anys a Segona procedent de la categoria de bronze. Encetant la Lliga a la jornada 3, els de Francisco hauran d'esforçar-se per ser capaços de tornar a Primera dos anys després.