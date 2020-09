El lateral Brian Oliván és a punt de convertir-se en jugador del Mallorca

Després d'acabar els seus compromisos en qualitat de cedit amb el Girona la temporada passada, Brian Oliván no va tornar al Cadis perquè estava avançant en les negociacions del seu nou destí. El barceloní, de 26 anys, es convertirà en nou jugador del Mallorca, on arribarà traspassat tot i tenir un any més de contracte amb els andalusos. Això sí, segons apunten els mitjans andalusos, el Cadis es reservarà un 15% dels drets econòmics del lateral esquerre en el cas que els balears el venguin en un futur com a compensació per la part de la fitxa que li ha hagut de pagar perquè segueixi a Segona A.

Oliván estava a la llista del Mallorca des de fa temps. I és que l'estiu passat, abans de marxar cedit a Montilivi, va iniciar els contactes amb el futbolista perquè formés part del seu projecte a Primera. El descens dels balears a la categoria de plata i la derrota del Girona en la final del play-off d'ascens, que no va haver d'aplicar l'opció de compra al conjunt andalús, van reactivar l'operació per part del Mallorca i l'acord és a punt de fer-se oficial.

El barceloní va fitxar pel Cadis la temporada 2016/17, però el club li va buscar sortida després de no comptar per a l'entrenador Álvaro Cervera. A Girona tampoc va tenir gaire protagonisme, amb 10 partits de Lliga i 3 de Copa, encara que va complir quan tenia l'oportunitat. Igual que a Montilivi el curs passat, intentarà pujar amb un recent descendit com ho és el Mallorca.