Proves PCR per començar la temporada 2020-21

El Girona 2020-21 encara no sua però ja s'ha posat en marxa. Païda, per força, la frustració de no haver pogut pujar, el club engega un nou projecte menys gal·làctic però igual d'ambiciós. El tret de sortida l'ha donat avui amb els tests PCR a què s'han sotmès els jugadors i tècnics a la Vinya. Demà hi haurà les revisions antropomètriques i dimecres començaran, els primers entrenaments en solitari. Dijous es tornaran a sotmetre a PCRs i dissabte començaran els entrenaments en grup a les ordres de Francisco Rodríguez. Tot plegat en una setmana en què es preveuen moviments a la plantilla tant d'entrada com, sobretot, de sortida.