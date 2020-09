La temporada més atípica i estrambòtica va acabar per al Girona amb l'amarg regust de la derrota, amanit amb un cruel final i amb el premi desitjat per a uns altres. Sense massa temps per pair-ho l'equip està obligat a passar pàgina posant el punt final a les vacances més curtes que es recorden a Montilivi. La plantilla, encara en construcció, està citada aquest matí, a primera hora, a les instal·lacions de La Vinya. Toca canviar el xip i programar-lo per al curs 20/21. Sense massa temps per descansar i molt menys per oblidar les experiències recents, els jugadors passaran avui els pertinents tests PCR, el primer pas abans d'iniciar els entrenaments a la gespa. Això si tot va bé està previst per a aquest dimecres i serà demà, dimarts, quan arribarà el torn d'altres proves físiques habituals dels primers dies de pretemporada. En aquest cas, amb un calendari més comprimit que mai i deures encara per fer.

Amb Francisco Rodríguez confirmat a la banqueta -ell mateix va garantir la seva continuïtat el dia que es va perdre amb l'Elx tota possibilitat de pujar a Primera- és la plantilla encara la que ha de variar algunes peces des d'ara fins que es tanqui el mercat de fitxatges. De moment, avui hi ha 26 futbolistes citats. Són 21 del primer equip, amb contracte vigent: Juan Carlos Martín, José Aurelio Suárez, Johan Mojica, Jonás Ramalho, Pedro Alcalá, Aday Benítez, Juanpe Ramírez, Valery Fernández, Santi Bueno, Àlex Granell, Borja García, Samu Sáiz, Pape Diamanka, Gerard Gumbau, Cristhian Stuani, Jairo Izquierdo, Joaquín Zeballos, Àlex Gallar, Bernardo Espinosa, Jordi Calavera i Enric Franquesa. Els tres últims també hi seran tot i que ja havien realitzat aquests tests amb anterioritat, però la normativa de La Lliga els obliga a fer-ho novament. A tots ells se'ls sumaran cinc jugadors de la base que aquesta última temporada han tret el cap als entrenaments i també a unes quantes convocatòries: Adrián Turmo, Pau Víctor, Ibrahima Kébé, Ilyas Chaira i Jonathan Morilla. Tots ells passaran avui els pertinents tests PCR, per veure que ningú pateix coronavirus, mentre que demà realitzaran altres proves físiques prèvies a l'inici de l'activitat.

No estan convocats per a avui Maxi Villa, Jofre Cherta ni Àlex Pachón, tots ells de préstec aquest últim curs a diversos equips però en contracte encara amb vigor amb el Girona. També el tenen Iago López i Kévin Soni, encara que pocs dies enrere es confirmaven les seves cessions al Logronyès i Vila-real B, respectivament.

A l'espera de decidir el futur d'uns quants dels integrants de la plantilla, amb especial atenció a homes com Stuani, Borja, Samu Sáiz o Juanpe, entre d'altres, els entrenaments s'iniciaran el dimecres amb sessions individualitzades i dos grups, que s'exercitaran al matí i a la tarda a primera hora, això sí, s'hauran passat les habituals proves mèdiques. La tònica de treball es repetirà l'endemà, dijous, mentre que no serà fins al divendres que es durà a terme la primera sessió col·lectiva a La Vinya. En aquest cas, també serà a la tarda. Això es produirà si els resultats de les proves PCR d'avui -i també de dijous, perquè en un principi es repetiran- són favorables i no hi ha cap contratemps.

No tindrà massa marge de maniobra el Girona per posar fil a l'agulla. Tot esperant les possibles sortides i els fitxatges que encara han d'arribar, l'equip ja té dos amistosos confirmats abans d'engegar la competició oficial. El dimecres 16 de setembre, només una setmana després d'iniciar els entrenaments, els homes de Francisco es veuran les cares amb el Barça de Ronald Koeman a l'estadi Johan Cruyff de Sant Joan Despí. El matx, a partir de les set de la tarda. Només tres dies després, el dissabte 19, nou compromís. Aquest cop, contra el Saragossa i a La Romareda. Serà a partir de dos quarts de set. Per al cap de setmana del 26 i 27 ja està previst el primer partit de Lliga. El curs el començarà a la tercera jornada, enfrontant-se a l'Sporting de Gijón a El Molinón. A l'haver acabat tant tard l'última temporada per la disputa del play-off d'ascens, l'equip ajorna les dues primeres jornades (Saragossa i Logronyès) i les celebrarà més endavant.