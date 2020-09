Riesgo fitxa pel Leganés

Asier Riesgo no serà el porter del Girona aquesta temporada. El basc ha acceptat una oferta del Leganés per jugar a Butarque a les ordres de Pep Lluís Martí fins el juny del 2021. Riesgo va jugar el curs passat a Montilivi on es va convertir en titular a partir de la segona volta, tant amb Martí primer com després amb Francisco. Lliure de contracte, el basc ha optat per acceptar la proposta del Leganés. Sense Riesgo, el Girona es amb Juan Carlos Martín i Jose Suárez com a únics porters. Això farà que el club cerqui un nou porter per encarar amb garanties la temporada.