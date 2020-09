Els tests PCR donen el tret de sortida a la temporada 2020-21

El Girona 2020-21 encara no sua però ja s'ha posat en marxa. Païda, per força, la frustració de no haver pogut pujar a la final del play-off contra l'Elx, el club engega un nou projecte menys gal·làctic però igual d'ambiciós. El tret de sortida el va donar ahir al matí amb els tests PCR a què es van sotmetre els jugadors -tots els del primer equip més els joves del planter Morilla, Kebé, Pau Víctor, Ilyas Chaifa i Turmo- i tècnics i treballadors que comparteixen el dia a dia amb ells a la Vinya. Per aquest matí hi ha previstes les revisions antropomètriques i demà començaran els primers entrenaments en solitari. Dijous es tornaran a sotmetre a PCRs i dissabte començaran els entrenaments en grup a les ordres de Francisco Rodríguez. Un protocol estricte però exigit a tots els equips per La Lliga. En aquest sentit, la competició a Segona A comença aquest cap de setmana però el Girona no ho farà fins d'aquí a tres setmanes (27-28) amb la visita a Gijón. Fins llavors, Francisco i el seu cos tècnic hauran de posar a punt físicament uns futbolistes que amb prou feines han fet quinze dies de vacances. Tanta o, segurament més, feina tindrà Quique Cárcel als despatxos aquesta setmana. El director esportiu blanc-i-vermell té un piló de carpetes per resoldre tant pel que fa al capítol d'entrades com de sortides.

La dràstica reducció del límit salarial que s'intueix farà que mantenir els sous d'homes com Cristhian Stuani, Johan Mojica, Borja García, Samu Sáiz o Juanpe sigui complicada. Cárcel haurà de fer mans i mànigues per quadrar el pressupost i segurament algun dels pesos pesants dels últims anys del vestidor canviarà d'aires. Al mateix temps, els adeus dels cedits Maffeo, Oliván, Brandon Thomas, Christian Rivera i Ignasi Miquel fan que la porta d'entrada sigui oberta. Enric Franquesa (Mirandés/Vila-real) ha estat el primer i Calavera en propietat després de desvincular-se de l'Eibar, el segon. El club també intentarà el retorn de Miquel, propietat del Getafe, però l'operació sembla complicada. Tot plegat dibuixen dies de moviments a les oficines, des d'on Quique Cárcel té el repte de construir el Girona 2020-21 en un temps rècord. La data límit és el 5 d'octubre, quan es tanca el mercat.