Franquesa vol transmetre "empenta i energia"

Enric Franquesa va encetar el capítol de fitxatges i també ho ha fet amb el de presentacions. El nou lateral esquerre del Girona ha estat presentat en societat aquest matí en una videconferència de premsa. Durant l'acte, Franquesa ha manifestat sentir-se "orgullós", com a català, de fitxar pel Girona i també ha revelat que la cessió s'hauria produït igualment a Primera. En aquest sentit, en principi, el Girona no té opció de compra sobre el defensa vallesà a final de temporada. "Més enllà de ser un gran club i un lloc on puc progressar, em fa molta il·lusió ser en un club que fa molts anys que segueixo", ha dit.

Franquesa, de 23 anys, és conscient que encara queden molts dies perquè el Girona tingui la plantilla completa però ha assegurat que està convençut que l'equip "sempre té l'obligació de fer una bona temporada i la farà". Per al de Sant Cugat, la seva arribada i de gent més jove pot aportar "empenta i energia que en moments decisius es necessiten".