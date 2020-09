El Girona estrena una nova samarreta meitat blanca i meitat vermella

El Girona FC ha presentat aquest matí les equipacions que lluirà aquesta temporada a Segona divisió. El model, creat per la marca Puma, que vesteix els equips del City Football Group, proposa una samarreta meitat blanca i meitat vermella, que elimina les clàssiques franges verticals. Juanpe, Valery, Aday i Samu Sáiz són els futbolistes del primer equip que s'han encarregat de fer de models en el vídeo que el Girona ha penjat a les xarxes socials.



Aquesta nova equipació ja està a la venda a la botiga del club, per 75 euros. El pantaló seguirà sent vermell. A la samarreta hi ha un record pel 90è aniversari del club, celebrat el juliol passat, amb una inscripció que posa l'any de fundació (1930) i l'actual (2020). De moment les imatges que ha mostrat el Girona no inclouen publicitat, una vegada s'ha acabat el contracte amb Marathonbet.





