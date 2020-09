Jonatan Soriano «El que he viscut al Girona no era pas el que jo m'esperava»

Jonatan Soriano va valorar a «Ona Bages» la seva etapa a Girona, explicant que el que ha viscut a Montilivi «no és pas el que jo m'esperava» en comptar amb molts menys minuts del que li hauria agradat . «Em van dir que vindria per jugar, ja fos jo sol o fent parella amb en Cristhian (Stuani). Les circumstàncies, ja fos per l'entrenador o per com anava l'equip, van fer que no fos així. El sistema deia que només podia haver-hi un davanter i era en Cristhian». Va explicar també que d'haver pujat a Primera hauria tingut un any més de contracte, cosa que no hauria vist amb massa bons ulls. «No sé si ho hagués fet. Les condicions no eren les idònies i tampoc em sentia important. No em sentia còmode». Ara continua buscant equip i té ganes de seguir jugant.