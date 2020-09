Martí s'endú Asier Riesgo al Leganés i Maffeo jugarà a Primera amb l'Osca

Si el Girona volia continuar comptant amb Asier Riesgo, ha fet tard. El porter basc va acceptar ahir la llaminera oferta del Leganés i jugarà aquesta temporada a Butarque, on es retrobarà amb Pep Lluís Martí, el seu entrenador al Girona aquest curs i excompany seu a la Reial Societat. La no continuïtat de Riesgo deixa un buit a la porteria blanc-i-vermella que ara passa a tenir només Juan Carlos Martín i José Aurelio Suárez, tercer porter els últims anys. Francisco Rodríguez treballa aquests dies també amb el jove Morilla del filial, però és més que arriscat pensar a encarar una temporada sense cap altre porter amb trajectòria a la categoria. D'aquesta manera, l'adéu de Riesgo fa que el Girona hagi de cercar un nou porter en aquest mercat.

Riesgo se'n va del Girona després de complir amb bona nota -malgrat sortir a la foto del gol de l'Elx- durant la segona part de la temporada. El basc va prendre la titularitat a Juan Carlos amb Martí d'entrenador i des de llavors no la va deixar. Francisco també li va fer confiança i al final, el veterà porter va disputar 27 partits entre Lliga, Copa i play-off. Riesgo va arribar a darrera hora l'estiu passat a Montilivi després de frustrar-se el seu fitxatge pel City, quedar-se sense contracte amb l'Eibar i dubtar fins i tot de penjar els guants. Ara, allargarà la seva carrera, com a mínim, una temporada més a Leganés. L'arribada de Riesgo a Butarque pot provocar un ball de porters a la categoria perquè els madrilenys tenen ara tres porters i un (Cuéllar o Conde) haurà de fer les maletes. Un dels que canviarà d'equip és un home que Cárcel coneix bé: René Román, amb qui l'Almeria no compta i pel qual ja ha preguntat el Saragossa.

Un altre dels jugadors que no continuarà a Montilivi és Maffeo. El lateral tornarà a jugar a Primera, amb l'Osca. Els aragonesos van fer públic anit un acord amb l'Stuttgart, que el tenia a prèstec a Montilivi el curs passat, perquè Maffeo jugui a l'Alcoraz, cedit amb opció de compra. Els alemanys, que en van pagar 10 milions al City, no hi compten. Mentrestant, Cárcel continua fent equilibris per alliberar massa salarial. En aquest sentit, diverses informacions assenyalaven l'interès ahir de l'Sporting per Gallar, un dels homes amb un sou alt. Per la seva banda, el Girona ha rebut l'interès del Getafe i d'equips anglesos i francesos per Mojica. El jugador i club tenen clar que si arriba una oferta satisfactòria l'agafaran.