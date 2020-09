Moreno pot reobrir la via City

Ben poc va trigar el Girona a anunciar la primera cara nova després de quedar-se a les portes de l'ascens contra l'Elx. El lateral esquerre, Enric Franquesa, cedit pel Vila-real i procedent del Mirandés es va convertir fa quinze dies en el primer fitxatge per la temporada 2020-21. Rere Franquesa en vindran més, una bona colla més, però abans caldrà també alliberar massa salarial i que hi hagi sortides. És per això que Quique Cárcel treballa en les dues línies i mentre intenta buscar la venda d'algun jugador, negocia diverses arribades. La més clara i, també cantada, és la del davanter andalús del Manchester City Pablo Moreno.

El jove atacant, de 18 anys, es convertirà, si res no es torça, en el segon fitxatge del Girona. L'acord entre les parts és total i l'anunci podria ser imminent. Moreno, una de les perles del planter del FC Barcelona tindrà a Montilivi la primera oportunitat en el futbol professional després de passar pel juvenil del Juventus els dos últims cursos. El mes de juny va ser fitxat pel City per 10 milions i Moreno va signar un contracte fins al 2024. Sense lloc al primer equip citizen, la via del Girona es presenta com una bona oportunitat perquè el conegut com «el millor jugador de la Masia dels últims anys», internacional sub-16, 17 i 18, comenci a demostrar el seu potencial.

L'imminent aterratge de Moreno a Montilivi reobre un any després la connexió Manchester-Girona. Aquesta darrera temporada, cap jugador citizen va arribar al conjunt gironí després d'uns anys molt fructífers en què van jugar com a cedits una bona colla de futbolistes. La via la van obrir Lejeune, Sobrino, Nwakali i Maffeo -amb Angeliño Tasende vist i no vist- el curs 2015-16. Després van venir Larry Kayode, Marlos Moreno, Patrick Roberts, Aleix Garcia i Douglas Luiz. La temporada passada, arran del descens a Segona A, no va arribar cap futbolista del City al Girona i alguns com Yangel Herrera, que estaven tancats, es van escapar. Ara, el City torna a obrir l'aixeta i el Girona se'n beneficiarà amb un jugador d'una gran projecció que haurà de foguejar-se a Segona A.

L'aportació dels jugadors cedits pel City, sobretot a l'etapa a Primera Divisió, no es pot dir que hagi estat destacada. De fet, llevat de Lejeune, que ja jugava a Girona quan va ser fitxat i cedit pel City, i de Maffeo, la resta no ha tingut un rendiment important vestits de blanc-i-vermell. Ni Marlos Moreno, Roberts, ni Kayode ni Aleix Garcia ni Douglas Luiz van despuntar a Montilivi. En aquest sentit, només Douglas Luiz s'ha consolidat internacionalment després de la cessió al Girona. El brasiler va ser fitxat l'estiu passat per l'Aston Villa amb qui ha estat titular (36 partits i 3 gols). A més a més, Douglas Luiz ha estrenat internacionalitat amb la canarinha. Aleix Garcia va jugar el curs passat a un bon nivell al Mouscron belga i ara és a l'espera de trobar nou destí.

Per la seva banda, Kayode ha tornat al Shaktar Dontesk després de ser cedit el curs pasat Gazientep de Turquia amb qui va marcar 10 gols en 28 partits. El colombià Marlos Moreno va jugar 20 partits al Portimonense portuguès i ara apunta a la segona belga. Per la seva banda, Patrick Roberts va començar el curs al Norwich i el va acabar al Middlesbrough acumulant una quinzena de partits i un gol entre tots dos equips. Tant Marlos Moreno com Roberts continuen pertanyent al City. D'altra banda, Lejeune podria tornar a la Lliga i retrobar-se amb Machín a l'Alabès si les negociacions amb el Newcastle arriben a bon port.