Calavera: «L'objectiu hauria de ser tornar a Primera»

El Girona ha presentat aquest migdia Jordi Calavera com a nou jugador ja en propietat fins el 2022 després que jugués a Montilivi com a cedit per l'Eibar el curs passat. El lateral tarragoní s'ha mostrat molt ambiciós i engrescat amb la nova temporada. Calavera assegura que cal anar a poc a poc i amb bona lletra però té clar que "l'objectiu hauria de ser tornar a pujar a Primera". "Com a club i ciutat l'objectiu és aspirar al màxim. Tot i això, tots sabem la dificultat que té la Lliga i haurem d'anar partit a partit", ha dit. En aquest sentit, Calavera ha explicat que veu el vestidor "bé" després del cop de no pujar. "Ens hem aixecat. Hi ha el mercat ara i hi ha jugadors que sortiran i d'altres que entraran. Veig l'equip compromès i tranquil".

Calavera ha confessat que durant la temporada passda ja tenia "força clar" que volia quedar-se al Girona. "Veia l'estructura del club, la ciutat, la gent, els treballadors, companys. M'he sentit súper estimat i important dins i fora del camp. Sí que he jugat menys del que volia però tenia clar que volia quedar-me aquí i abans d'acabar la Lliga vaig comunicar que em volia quedar fos com fos".