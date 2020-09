Un disseny senzill i innovador sense franges i apostant pel bicolor

Els canvis sobtats solen generar debat. Hi ha el bàndol que els accepta, malgrat trencar amb els esquemes i la tònica habitual. Tampoc falla mai el bàndol oposat. El format per aquells que s'hi neguen. L'esperat és soterrat i això costa de pair per a molts. Passa amb un grapat d'aspectes de la vida i des que el futbol s'entén més com un negoci que no pas cap altra cosa, també s'ha traslladat a les samarretes dels equips. Cada estiu, arreu, els clubs encadenen presentacions, fent volar la imaginació per donar a conèixer el disseny de l'equipació de torn. Els dissenys convencionals resisteixen però cada cop més es veuen superat per estampats trencadors, colors cridaners i tota mena de dibuixos inimaginables fa poques dècades. Aquest cop, a Montilivi s'ha decidit guardar la tradició al calaix, apostant per una equipació innovadora. Senzilla, també, però alhora diferent al que s'ha vist fins ara.

L'últim disseny atrevit, el de les franges en diagonal, va acabar amb l'equip baixant de Primera a Segona A. Malgrat aquella patacada, ningú al club és supersticiós i aquest cop s'ha apostat de nou per no comptar amb les habituals ratlles verticals. Són història, no n'hi ha. Directament, la nova samarreta és bicolor. Una meitat és blanca i l'altra, vermella. Color que predomina a l'esquena, permetent així que hi pugui lluir el dorsal de cada jugador. El mateix passa amb les mitges i els pantalons. Tornen a ser vermells, per quarta temporada consecutiva, deixant enrere el blau habitual. Just el color amb el qual es va pujar a Primera i que havia vestit el Girona durant bona part de la seva història.

Qui és el culpable de tot això? El disseny el presenta Puma, marca que no només vesteix el conjunt català, sinó també tots aquells que formen part del paraigües City Football Group. Es parla d'un dibuix «minimalista» que transmet «molta força i potència visual», segons un breu escrit publicat per la casa Puma. Aquesta innovadora samarreta pretèn commemorar els 90 anys d'història de l'entitat, aniversari que es celebrava el passat mes de juliol. Mentre la senyera ocupa la part posterior del coll, aquesta efemèride queda detallat a la part inferior de l'escut. Hi apareix una petita inscripció amb l'any de fundació del Girona (1930) i l'actual (2020). El logotip de La Lliga continua incrustat a la màniga dreta, mentre que el logotip de Puma es troba a la dreta de la part davantera, sent aquest cop de color negre sobre un fons blanc.

Entrant en aspectes més tècnics, s'incorpora la tecnologia anomenada dryCell, capaç de controlar la temperatura corpolar perquè repel·leix la humitat i la suor. Fabricada amb un teixit de doble punt, el seu acabat és absorvent. El disseny és de tall recte, amb un ample de màniga estàndard que cobreix el braç sense apretar-lo excessivament.

Un cop exhaurit l'acord amb Marathonbet, a dia d'avui la samarreta es troba orfa de patrocinador. El club continua buscant-ne un per aparèixer a la part frontal de l'equipació. En els propers dies està previst que surti a la llum l'aspecte oficial de la segona i tercera equipació. Els últims dies, com ja va passar amb el primer uniforme, les xarxes han tret a la llum més d'un disseny. Un d'ells mostra una samarreta de color blau cel, to habitual aquests últims cursos per acompanyar el Girona fora de casa. En un altre, s'aposta pel groc, amanit per detalls de color vermell al coll i també a les mànigues.