Franquesa arriba amb moltes ganes i promet «energia i empenta»

Enric Franquesa va encetar el capítol de fitxatges del Girona 2020-21 i ha fet el mateix amb el de les presentacions. De fet, no n'hi poden haver gaires perquè el de Sant Cugat, amb el permís de Calavera, és fins ara l'única cara nova del conjunt blanc-i-vermell per aquest curs. El nou lateral esquerre del Girona va ser presentat en societat aquest matí en una videconferència de premsa. Un acte estrany, fred i molt diferent de les habituals presentacions a Montilivi, on els fitxatges tenien l'oportunitat de fer sempre quatre tocs per als mitjans gràfics i fer-se fotografies amb els aficionats que s'acosten a l'estadi. La pandèmia de la covid-19 farà que de moment, les noves presentacions siguin així. De ganes no n'hi manquen a Franquesa de triomfar al Girona. Les sensacions que es desprenen de les seves primeres paraules són ambició i fam i unes ganes terribles de començar a jugar. El de Sant Cugat va manifestar sentir-se «orgullós», com a català, de fitxar pel Girona i també va revelar que la cessió s'hauria produït igualment si l'equip hagués pujat a Primera Divisió. En aquest sentit, en principi, el Girona no té opció de compra sobre el defensa vallesà a final de temporada. «Més enllà de ser un gran club i un lloc on puc progressar, em fa molta il·lusió ser en un club que fa molts anys que segueixo», va dir.

el fitxatge



Franquesa va explicar que el Girona li havia transmès «confiança i interès» feia temps i que això va fer que l'acord es tanqués. «Potser no hi va haver la sort de tenir l'equip a Primera però jo continuo amb les mateixes ganes i il·lusió de venir a Segona», deia en referència que el seu fitxatge estava lligat tant si es pujava com si no de categoria.



el projecte



Nascut a Sant Cugat fa 23 anys, Franquesa ha seguit de ben a prop els millors de la història del Girona. La bona trajectòria de l'equip i la proximitat amb la seva localitat natal han despertat en Franquesa un sentiment especial. «Venir al Girona és una decisió que em fa molta il·lusió. Pot semblar un tòpic però és així. Tinc unes ganes immenses. Arribo diposat a donar-ho tot per l'escut, d'aquest gran club. Soc d'aquí, català, i és un orgull representar un club català». Pel que fa al nou projecte que des del Girona li han plantejat, Franquesa es mostra pacient. «Queda molt de mercat encara i cal veure s'ajusta la plantilla. El Girona és un gran club i sempre té l'obligació de fer una bona temporada. Enguany segur que també ho farà».



EL PERFIL



El nou lateral esquerre blanc-i-vermell va detallar quin tipus de joc li agrada i quines són les seves principals característiques, recordant el seu pas pel planter del Barça. «He tingut la sort de formar-me en una de les millors escoles formatives del món com és la del FC Barcelona. M'agrada l'estil de joc ofensiu, tenir la pilota i arriscar quan toca durant els partits. El Girona és un club valent i atrevit i em sembla que podré demostrar les meves condicions. Més enllà de ser un gran club i un lloc on puc continuar progressant futbolísticament, vull remarcar que tinc una gran il·lusió de poder ser a un club que fa molts anys que segueixo».

pretemporada



Franquesa ha guadit de més vacances que la resta de jugadors del Girona que continuen de la temporada passada i que van disputar el play-off fins la penúltima setmana d'agost. Tot i això, el vallesà no considera que li falti preparació física i és del parer que hi ha prou dies per posar-se a punt. «Ha estat un estiu una mica difícil perquè la Lliga va acabar més tard i he estat aturat més temps que els companys. De totes maneres, som professionals i ens hem de cuidar. Ho he fet i m'he entrenat pel meu compte. Tenim prou temps per fer una bona pretemporada i arribar preparats al primer partit de Lliga que tenim contra l'Sporting de Gijón», assegurava.



la cessió



Franquesa va mostrar-se poc partidari de parlar del seu contracte però finalment se li va entendre que el Girona no té cap opció de compra a final de temporada. «És una cessió per una temporada la intenció del Vila-real és que continuït porgressant i no frenar el meu creixement. El futbol, tanmateix, és present i no se sap mai», deia. El vallesà té contracte amb el Vila-real fins al juny del 2022.



el partit contra l'elx



El defensa va detallar com va viure el desenllaç fatal del play-off de la temporada passada contra l'Elx. «Era a casa amb la família. Al final no es va tenir la sort esperàvem. Ara toca encarar el nou any amb ganes. Tenim una gran plantilla i grans jugadors. Seria una sort poder mantenir gran part de la base de la temporada, però segur que hi haurà incorporacions». En aquest sentit, si venen futbolistes de perfil més jove serà positiu per a Franquesa. «Si hi ha gent jove donarem empenta i energia que en moments decisius potser es necessita. Intentaré transmetre al grup que vinc amb una predisposició molta alta per assolir l'objectiu».



quique cárcel



El màxim responsable esportiu del Girona, Quique Cárcel, va valorar molt positivament la incorporació de Franquesa. «El coneixem bé de fa molts anys, des quan jugava a Can Barça. Darrerament està en un moment molt madur. El Mirandés va fer un gran futbol el curs passat i ell va ser un els jugadors que van fer un pas endavant. Ens pot aportar molt i està preparat pels objectius», va subratllar el barceloní.