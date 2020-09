Jordi Calavera, convençut i implicat: «Volia continuar al Girona fos com fos»

El Girona va presentar ahir al migdia Jordi Calavera com a nou jugador, ara ja en propietat, fins al juny del 2022 després que jugués a Montilivi com a cedit per l'Eibar la temporada passada. El lateral tarragoní es va mostrar molt ambiciós i engrescat amb la nova temporada. Calavera va assegurar que cal anar a poc a poc i amb bona lletra però té clar que «l'objectiu hauria de ser tornar a pujar a Primera». «Com a club i ciutat l'objectiu és aspirar al màxim. Tot i això, tots sabem la dificultat que té la Lliga i haurem d'anar partit a partit», va dir. Un clar missatge d'ambició d'un jugador d'allò més implicat i entregat el curs passat malgrat no jugar gaire i del qual la direcció esportiva espera que faci un pas endavant. En aquest sentit, Calavera va explicar que veu el vestidor «bé» després del cop de no pujar a la final del play-off contra l'Elx. «Ens hem aixecat. Hi ha el mercat ara i hi ha jugadors que sortiran i d'altres que entraran, però veig l'equip compromès i tranquil».

Calavera va confessar també que durant la temporada passada ja tenia «força clar» que volia quedar-se al Girona més temps. «Veia l'estructura del club, la ciutat, la gent, els treballadors, companys... M'he sentit superestimat i important dins i fora del camp. Tenia clar que volia quedar-me aquí i abans d'acabar la Lliga vaig comunicar que em volia quedar fos com fos», va explicar el jugador format al Gimnàstic de Tarragona i que també ha passat per Eibar a Primera i ha viscut dues cessions profitoses al Lugo i l'Sporting de Gijón.

El fitxatge



El nou curs



Igual que va passar dimecres amb Franquesa, Calavera va transmetre ambició i fam en les seves paraules durant l'acte de presentació d'ahir. Malgrat una experiència que no va ser del tot satisfactòria pel que fa a minuts, el defensa encara amb ànims nous el curs 2020-21. Sense Pablo Maffeo, fitxat per l'Osca, en principi Calavera hauria de ser el tèoric lateral dret titular. Tot i això, i a l'espera de si arriba més competència, ell s'estima més ser prudent. «Estic molt content de ser aquí altre cop. Soc on volia ser. El rol que tingui aquesta temporada ja es veurà i el dirà el míster. Jo treballaré com sempre faig per intentar-me guanyar el lloc. Si he de jugar, jugaré i si no, miraré d'ajudar des de fora», detallava.

Els ànims



Ningú s'esperava la garrotada contra l'Elx a la final del play-off. Va ser un cop que va fer mal. Tant a l'afició com al vestidor. Tanmateix, el futbol no s'atura i comença una nova temporada amb nous objectius. «Hem tingut un parell de setmanes per desconnectar. A alguns els costa més que als altres. Esperem il·lusionar-nos. Veig molt bé l'equip i, sobretot, el míster, amb molta il·lusió i ganes. Això farà que tots seguim el mateix camí. Venim d'un cop molt dur i ens hem d'aixecar. Ho hem fet i sabem que ho hem de fer».

Neguit pel mercat



La competició ja comença demà però el mercat no es tanca fins d'aquí a una mica més de tres setmanes (5 d'octubre). Això farà que hi hagi un piló de moviments entre els equips de Primera i Segona A durant les pròximes tres setmanes i amb la lliga ja en dansa. En aquest sentit, el Girona és un dels equips que n'ha de fer més, d'operacions, per ajustar-se al nou límit salarial que li marcarà la Lliga. Això pot generar cert neguit al vestidor per saber on jugarà cada jugador aquesta temporada. Tanmateix, Calavera no n'ha notat fins ara. «Sabem que el mercat és obert. Hi haurà jugadors que sortiran i d'altres que arribaran. Tot i això, veig l'equip tranquil i compromès».



L'objectiu



Malgrat que és conscient que el Girona perdrà múscul econòmic i que, per tant, alguns dels jugadors més destacats no continuaran, Calavera té clar que l'objectiu ha de ser el mateix que el de la temporada passada: l'ascens. «L'objectiu com a club i ciutat és aspirar al màxim. Tots sabem de la dificultat que té la Lliga i haurem d'anar partit a partit i moment a moment. Hem de treballar plegats i ser un equip. Tot arribarà. L'objectiu hauria de ser tornar a pujar a Primera», deixava anar.



La il·lusió



El disgust per no pujar va deixar tocada una afició que, tot i això i malgrat no poder assistir a l'estadi, continua engrescada i confia en el nou projecte. En aquest sentit, Calavera és del parer que per tornar a il·lusionar la gent calen resultats. «Si es guanya, tothom s'il·lusiona. Els jugadors hem de treballar, sacirificar-nos en cada entrenament i partit i tenir humilitat. Estem superengrescats».



Quique Cárcel



«Podem fer un equip molt competitiu i sabíem que en Jordi estava superimplicat en el projecte. No ha estat un any fàcil per a ell perquè tenia molta competència però ha estat de 10. Sé de les seves qualitats i estic convençut que farà un pas endavant», deia el director esportiu, Quique Cárcel.