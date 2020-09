Joseba Ituarte, nou entrenador de porters del cos tècnic de Francisco

Té encara dues setmanes per davant el Girona per debutar a la Lliga i més dies el club per retocar la plantilla, però si hi ha alguna cosa que ja està del tot definida és la confecció del cos tècnic. Serà gairebé igual al que va acabar l'última temporada, amb un canvi obligat. La marxa d'Omar Harrak, que ha decidit canviar d'aires i provar una nova experiència, deixava orfe el càrrec d'entrenador de porters. El buit l'ha ocupat Joseba Ituarte, que treballarà sota les ordres de Francisco Rodríguez i també al costat de Jaime Ramos (segon entrenador), Sergio Pardo (preparador físic) i José Manuel Rodríguez Ortega (assistent tàctic i analista). Tots cinc es van fotografiar ahir a les instal·lacions de La Vinya, instantània, que el club va publicar a la tarda a les xarxes socials.

Ituarte ha treballat aquestes últimes temporades a la Primera Divisió formant part del cos tècnic del Leganés. Abans ho havia fet al filial de l'Almeria, on va coincidir amb Francisco d'entrenador, i també al primer equip andalús. El seu vincle amb el conjunt de Butarque ha finalitzat aquest estiu i l'arribada de Pep Lluís Martí ha frenat la seva renovació, ja que el balear compta amb Monchi per entrenar els porters, com ja va fer uns mesos a Girona. Ituarte també ha treballat a la lliga tailandesa de la mà del Suphanburi i del Muangthong, a part de fer-ho al Roquetas andalús. Als seus 49 anys, compta amb una trajectòria com a porter que el va dur a la Segona A de la mà de l'Hèrcules i Almeria. També va jugar a Segona B amb l'Águilas, Pontevedra i Polideportivo Almeria, i a Tercera amb el Granada 74, Touring i Roquetas. A Portugal va jugar a l'Immortal i Portosantense.