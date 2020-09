La via del City podria dur a Montilivi el jove porter kosovar Muric

Arijanet Muric ha estat a l'Acadèmia del City des que hi va entrar el 2015.

L'adeu d'Asier Riesgo ha deixat un buit a la porteria del Girona. El porter basc ha seguit Pep Lluís Martí cap a Leganés i ha fet que ara per ara Juan Carlos Martín i José Aurelio Suárez siguin els únics porters del Girona 2020-21. El jove Jonathan Morilla també treballa a les ordres de Francisco Rodríguez però tant el tècnic com el club tenen clar que ha d'arribar un porter. En aquest sentit, la via City s'està treballant d'allò més aquest estiu i podria fer que aterrés a Montilivi, Arijanet Muric, de 21 anys. El jove porter kosovar -nascut a Suïssa i que també té nacionalitat montenegrina- va jugar la passada temporada 5 partits cedit al Nottingham Forest de la Championship (segona divisió anglesa). Tot i la poca participació, Muric és un dels porters amb més projecció del City. En aquest sentit, Pep Guardiola el va reclamar ara fa dues temporades arran de la lesió que va patir Claudio Bravo i va fer-lo tornar d'una cessió al NAC Breda holandès.

La connexió Manchester-Girona sembla que serà profitosa aquest mercat. El davanter andalús Pablo Moreno tindria ja l'acord tancat amb el club de Montilivi mentre que ahir, Mundo Deportivo revelava l'interès per Muric. El portal albanès Supersports confirmava l'operació i informava que el porter ja era a Girona passant la revisió mèdica.

Muric (1,98 m) va fitxar pel City el 2015 després de despuntar a les categories inferiors del Zurich i el Grasshoppers suïssos. El porter acumula 5 partits amb el primer equip citizen (Copa de la Lliga). El curs passat va estar cedit al Nottingham Forest on va començar de titular però va perdre el lloc després de cinc partits i ja no el va recuperar. Muric va ser internacional sub21 amb Montenegro però en categoria absoluta s'ha decantat per Kosovo, amb qui acumula 8 partits tot i la seva joventut.