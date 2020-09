Comença el nou curs amb gegants com l'Espanyol buscant tornar a Primera

La Segona A enceta avui la temporada plena d'equips històrics, quinze amb experiència a Primera, el retorn de clàssics com el Cartagena, Castelló i Sabadell i l'estrena del Logronyès, que ho farà a El Molinón davant d'un Sporting sense reforços. La pilota rodarà un altre cop per donar inici a una temporada atípica en tots els sentits. El Girona no començarà la Lliga fins a la jornada 3 (27-28) amb la visita a Gijón, de la mateixa manera que el Saragossa i l'Almeria perquè van jugar el play-off.

El campionat l'estrenaran el Ponferradina i el Castelló, que es disputaran els primers tres punts de la temporada, en un duel especial per al conjunt visitant, que torna a la categoria deu anys després de perdre-la. Tot seguit, l'únic equip sense cap incorporació de tota la categoria, l'Sporting, començarà el curs contra el Logronyés amb només catorze jugadors de la plantilla de la passada campanya. A Butarque, el Leganés de Pep Lluís Martí rebrà el Las Palmas, que segueix confiant en Pepe Mel per liderar el seu projecte esportiu, per al qual encara busquen substitut a Rubén Castro, autor de 15 gols el curs passat.



L'Espanyol de Segona A

L'Espanyol, que no competia a Segona des de 1994, té marcat com a únic objectiu l'ascens a Primera. Per això espera sumar els seus primers tres punts davant d'un Albacete (21.00) que espera trencar el malefici que el persegueix a la primera jornada, ja que des del seu ascens a la categoria de plata el 2017 no guanya en el debut. Moreno va reconèixer ahir que l'«exigència és moltíssima» i que l'equip es deixarà «tota l'energia» per «guanyar el primer compromís. «És una pena no tenir els nostres aficionats perquè el seu paper seria important, però també ho serà fora. Pretenem retornar aquest equip a Primera», va dir.