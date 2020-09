Pablo Moreno i Muric (City) ja són amb l'equip a La Vinya

A l'espera de tancar l'operació per poder fer oficial la seva incorporació, els jugadors del Manchester City Pablo Moreno i Muric van deixar-se veure ahir per La Vinya amb l'equip de Francisco. Els gironins, que avui començaran els entrenaments en grup, compten de moment amb la presència de Bernardo Espinosa i Maxi Villa, que encara no han resolt el seu futur. El davanter andalús Pablo Moreno, de 18 anys, i el porter kosovar Arijanet Muric, de 21 anys, reobriran un any després la via citizen i arribaran en qualitat de cedits. Després de la sortida de Riesgo al Leganés de Martí, Muric competirà amb Juan Carlos per fer-se un lloc a la porteria que també compta amb Suárez.