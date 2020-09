El Girona és un dels 13 equips de Segona que manté el tècnic

Després de quatre tècnics en una única temporada, el Girona va trobar l'estabilitat amb Francisco Rodríguez. L'entrenador d'Almeria va arribar a Montilivi el passat 30 de juny com a relleu de Pep Lluís Martí, que va ser destituït pels mals resultats, convençut de dur l'equip a Primera Divisió. Francisco va aconseguir canviar el xip de la plantilla en un temps rècord, sense sortir-se del seu discurs sincer, humil i treballador, però els seus mèrits van quedar anul·lats per un gol sobre la botzina de l'Elx en la final del play-off que deixava els gironins groguis i sense l'ascens. Tot i haver signat pel que restava de temporada i la vinent, immediatament van sorgir dubtes sobre la seva continuïtat. Van durar ben poc. I és que tant Francisco com el director esportiu Quique Cárcel tenien clar que ha de ser ell l'encarregat d'aconseguir l'objectiu, malgrat la reducció del límit salarial.

La feina als despatxos es concentra ara mateix en les sortides i arribades per tancar la plantilla. Són el veritable maldecap de Cárcel, que no fa pas gaire també havia de trencar-se les banyes per escollir el cos tècnic. Feia dos estius, des de la sortida de Pablo Machín al Sevilla (ara entrenador de l'Alabès), que el Girona canviava de tècnic per encetar la següent temporada. Mai no es va encertar la tecla. Primer va ser Eusebio Sacristán, que va acabar la seva etapa al club amb el descens a Segona A, i després Juan Carlos Unzué, que va pagar els plats trencats del curs 2018/19 sense treure tot el rendiment a l'equip. Tampoc van ser bons els intents amb Juan Carlos Moreno i Pep Lluís Martí. La continuïtat de Francisco, avalat pel tram final del curs passat, dona estabilitat al nou projecte del Girona, que és un dels 13 equips de Segona que ha mantingut el tècnic amb el que va acabar el curs passat.

Mentrestant, l'Espanyol, Alcorcón, Mallorca, Leganés, Mirandés, Tenerife, Sporting, Rayo i Saragossa han buscat un nou inquilí per a la seva banqueta. Cada club ha tingut motius diversos per prendre la decisió. Els descensos de l'Espanyol, Mallorca i Leganés van desencadenar de seguida els canvis d'entrenador.

Els pericos van confiar amb Vicente Moreno per tornar a Primera, que va desvincular-se del Mallorca «per desgastament personal i professional» i en conseqüència el conjunt balear va arribar a un acord amb Luís García. D'altra banda, el Leganés va començar el seu procés de reestructuració anunciant l'arribada de l'exentrenador del Girona, Pep Lluís Martí. El mallorquí amb prou feines va estar un mes sense equip i ràpidament va firmar un contracte amb els madrilenys per intentar tornar-los a Primera.

Per la seva part, el Saragossa va contractar Rubén Baraja com a substitut de Víctor Fernández per intentar aixecar-se després de caure al play-off; el Rayo va incoportar l'entrenador revelació Andoni Iraola, que va deixar el Mirandés i serà José Alberto López qui ocupi la banqueta d'Anduva. El Tenerife va escollir a Fran Fernández; l'Alcorcón a Mere Hermoso (va ser destituït del Fuenlabrada); i l'Sporting al surienc David Gallego després de la sortida de Mirsolav Djukic.



La continuïtat dels tècnics

Els ascendits Sabadell, Castelló, Cartagena i Logronyès han deixat les regnes de l'equip als entrenadors que els han donat l'ascens a Segona A. Antonio Hidalgo segurià al Sabadell, després d'arribar-hi a l'abril del 2019 i capgirar la situació esportiva dels arlequinats, que patia per la permanència a Segona B, fins a portar-los a la categoria de plata superant el Barça B en la final del play-off. Óscar Cano va renovar amb el Castelló fins al 2021; el jove Borja Jiménez continuarà al capdavant del Cartagena, on va arribar el Nadal de 2019; i Sergio Rodríguez liderarà el Logronyès.

La resta de tècnics són tots coneguts per als de Montilivi. Lucas Alcaraz a l'Albacete, Juanfran al Lugo, José Ramón Sandoval al Fuenlabrada, Sergio Pellicer al Màlaga, Ziganda a l'Oviedo, Jon Bolo al Ponferradina, Pepe Mel al Las Palmas i José Gomes a l'Almeria, que va ser l'últim tècnic que va guanyar l'equip de Francisco. Tot i els canvis d'entrenador que va arribar a fer l'Almeria durant la temporada per aconseguir l'ascens, el portuguès s'ha mantingut a la banqueta.

Pel que fa al cos tècnic del Girona, Francisco, Jaime Ramos (segon), Sergio Pardo (preparador físic), José Manuel Rodríguez Ortega (assistent tècnic i analista) i Joseba Ituarte (entrenador de porters) van donar el tret de sortida a la pretemporada després de sotmetre's a les proves PCR i que la plantilla passés les proves mèdiques. Els jugadors van començar a entrenar en solitari i a partir d'avui ja s'exerciten en grup sota un protocol estricte. Pendent encara de com quedi la plantilla, Francisco té el repte d'aixecar a l'equip de la patacada que va suposar perdre el play-off i preparar els futbolistes per a la nova temporada. En dues setmanes, espera l'Sporting al Molinón.