Lejeune s'incorpora a l'Alabès

Florian Lejeune es retroba amb Machín

i Pere Pons a l'Alabès

L'excentral del Girona Florian Lejeune (Newcastle) jugarà cedit aquesta temporada a l'Alabès, on es retrobarà amb Pablo Machín i Pere Pons. Van coincidir a Montilivi durant les temporades 2014/15 i 15/16.

El Logroñès incorpora el davanter Leo Ruiz (Sporting de Portugal)

El Logronyès segueix confeccionant la plantilla per al seu debut a Segona A i ahir va anunciar l'arribada de Leo Ruiz, que s'incorpora cedit per l'Sporting de Portugal fins a final de temporada.

El porter René Román es desvincula de l'Almeria i estudia ofertes

L'Almeria va confirmar ahir la sortida del porter René Román, que va arribar l'any 2016 i tenia contracte fins al 2021. El porter, de 36 anys, va jugar la temporada passada cedit al Ponferradina i té ofertes de diversos equips de Segona A. Ha passat, entre d'altres, pel Llagostera i el Girona, en tots dos casos a la categoria de plata.

L'Almeria es fixa en Cristian Olivera per substituir Darwin Núñez

L'Almeria és a prop de tancar un acord amb el jove Cristian Olivera per reforçar l'atac. El jugador de Rentistas, de la Primera Divisió d'Uruguai, seria l'escollit per cobrir les baixes de Darwin Núñez i Juan Muñoz.