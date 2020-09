L'Osca presenta una oferta al Girona per endur-se Borja García

Borja García i el Girona podrien separar els seus camins aquest estiu, després de la reestructuració de la plantilla per al nou curs a Segona A. El mitjapunta madrileny es perfila com a futur jugador de l'Osca, després que els aragonesos hagin presentat una oferta a Montilivi. Segons va avançar ahir Aragón TV, el migcampista ha arribat a un acord amb l'Osca i ara tracta d'arribar a un acord amb els blanc-i-vermells per fer efectiva la seva sortida.

En el cas que s'acabi fent possible el seu fitxatge per l'Osca, Borja coincidirà amb l'exjugador del Girona Pablo Maffeo, que s'ha incoporat en qualitat de cedit (Stuttgart) a l'equip de Míchel Sánchez en el retorn a Primera.

A banda de l'Osca, el Cadis també s'ha interessat per Borja García en el seu projecte a Primera. A diferència dels aragonesos, la intenció dels andalusos seria que el mitjapunta arribi cedit amb opció a compra. Allà hi coincidiria amb Choco Lozano, que amb l'ascens va convertir-se en jugador del Cadis per uns 2,5 milions. Borja té contracte amb el Girona fins al 2022.