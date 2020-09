Primer test per al nou Girona 2020-21

La Lliga Smartbank 2020-21 va donar ahir el tret de sortida amb els quatre primers partits de la temporada. No ho va fer encara el Girona que, tot just aquest cap de setmana, ha començat a entrenar-se en grup i que no entrarà en competició fins d'aquí a quinze dies al camp de l'Sporting de Gijón. Fins llavors, Francisco Rodríguez i Quique Cárcel tenen una feinada de por. L'un per posar a punt físicament i mentalment un grup de jugadors que ve de rebre un cop anímic dels que costen de superar i, l'altre, per confeccionar una plantilla tot fent equilibris amb el límit salarial mentre la Lliga ja està en dansa. En aquest sentit, el tècnic andalús ja ha fet els primers entrenaments grupals i avui els veurà en directe per primera vegada en un partidet d'entrenament, a porta tancada, contra el filial. Serà l'estrena d'Enric Franquesa, cedit pel Vila-real i fins ara l'única cara realment nova que ha arribat. Difícilment entraran en acció Arijanet Muric i Pablo Moreno, els dos jugadors cedits pelManchester City, que encara no han estat oficilitzats però que ja fa dies que s'entrenen a les ordres de Francisco. Un partit estrany, pel poc temps que l'equip fa que treballa, i també per la incertesa que envolta una bona colla de jugadors de la plantilla, que no tenen clar si es quedaran o bé canviaran d'equip abans del dia 5 d'octubre, quan es tanca el mercat.

A l'espera que s'anunciïn els fitxatges de Muric i Moreno -que no seran els únics jugadors que vinguin cedits via City- la direcció esportiva blanc-i-vermella treballa per fer lloc a les altres cares noves que han d'arribar. La continuïtat de Cristhian Stuani és més que complicada tot i que la decisió serà seva. D'ofertes en té i en tindrà i el Girona difícilment podrà mantenir-li el sou aquest curs. Tanmateix, la decisió és a les seves mans i no seria de descartar que es quedés. Stuani a banda, Mojica, Borja García i Bernardo Espinosa, que ha tornat de la cessió a l'Espanyol, són tres jugadors amb mercat i que tenen molts números per sortir. En aquest sentit, el calaix pels traspassos que es puguin fer s'afegirien als 4 milions per Bounou (Sevilla) i als 2,5 pel Choco Lozano (Cadis) i suposarien una gran injecció econòmica per poder quadrar el límit salarial que, enguany, sense l'ajuda del descens, hauria de molt menor que el curs passat. Borja García podria ser el primer de fer les maletes. El mitjapunta madrileny té una bona proposta de l'Osca que li permetria tornar a Primera. Els aragonesos ofereixen una xifra que s'aproxima als 2 milions d'euros que el Girona veu, en principi, amb bons ulls.

Mentrestant, el destí dels colombians Bernardo Espinosa i de Johan Mojica també és lluny de Girona. El catxet de tots dos és elevadíssim i el club de Montilivi necessita desempellegar-se de les fitxes més altes per ajustar el pressupost. Per Mojica, el Getafe continua a l'aguait, així com d'altres equips francesos i anglesos. Per la seva banda, l'Alabès de Pablo Machín, estaria estudiant l'opció d'adquirir en propietat Bernardo. La llista podria ampliar-se a més jugadors perquè el Girona no es tenca a escoltar ofertes per ningú. Homes com Samu Sáiz, Granell i Juanpe també tenen mercat.

El partidet d'avui a Montilivi contra el filial, que enguany competirà a Tercera Divisió, serà el primer dels tres que disputarà abans del començament de la temporada. El següent compromís del conjunt que entrena Francisco Rodríguez serà dimecres a l'estadi Johan Cruyff contra el primer equip del FC Barcelona. Serà, sens dubte, un test d'altíssima exigència per als gironins. El darrer amistós d'aquesta estranya i curta pretemporada serà dissabte que ve a La Romareda contra el Saragossa que, com els gironins i també l'Almeria, entrarà en competició més tard perquè va disputar la promoció d'ascens a Primera la temporada passada. La següent estació ja serà el cap de setmana del 26 i 27 a Gijón amb tres punts en joc.