Claure i Guardiola, nous membres d'un Consell d'Administració renovat

Marcelo Claure arribava fa poques setmanes al Girona per convertir-se en el propietari del 35 per cent de les accions del club. I no només això, sinó que des d'avui mateix és nou membre d'un Consell d'Administració ampliat i renovat. Segons s'ha aprovat en una Junta d'Accionistes celebrada per videoconferència, es passa de quatre a sis membres.

Pere Guardiola en serà el seu president, mentre que hi ha dues incorporacions. Primer, la d'un Simon Cliff que fins ara n'era el secretari. I segon, la de Roger Solé. Tots dos actuaran com a vocals. Completen el Consell Diego Gigliani, que exerceix de vicepresident, i també Andy Young. El buit que deixa Cliff com a secretari l'ocuparà Ricard Capdevila. Borja López deixa de ser vocal, de la seva banda.

Les novetats no s'acaben aquí. El canvi de rol de Guardiola (qui compta encara amb una part del pastís, un 16 per cent de l'accionariat) fa que Ignasi Mas-Bagà deixi la presidència del Consell, càrrec que havia ocupat al llarg dels últims cinc anys. Tot i això, es manté com a director general de l'entitat.

Roger Solé és actualment el vicepresident de màrqueting de l'empresa WeWork des del mes d'abril d'aquest mateix any. Compta amb més de dues dècades d'experiència en aquest camp, així com també en la gestió del cicle de vida del client i innovació de productes i serveis. Abans també va treballar a Sprint, TIM Brasil, Vivo i Diamond Cluster. La seva incorporació coincideix la relació que l'uneix amb Marcelo Claure qui, als seus 49 anys, disposa d'una dilatada trajectòria en el món dels negocis.