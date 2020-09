Una estada de pretemporada ben a prop de casa

Davant la impossibilitat de fer una estada de pretemporada normal per culpa de la pandèmia, el Girona ha optat per autoconcentrar-se ben a prop de La Vinya. La plantilla farà un stage a l'hotel Camiral, a dins mateix del complex PGA Catalunya, fins dissabte. Entremig, demà passat hi haurà el partit amistós contra el Barça a Sant Joan Despí. L'estada es tancarà dissabte després del partit al camp del Saragossa, l'últim abans de l'estrena a la Lliga a Gijón contra l'Sporting el cap de setmana del 26 i 27.